Narin Güran'ı nasıl sakladığını anlattı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı

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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

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İTİRAFÇININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntülerinde Narin'i nasıl sakladığını anlattı.

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Görüntülerde Nevzat Bahtiyar'a jandarma ve savcılık 'Tek başına yürüyemez durumdasın, sen burayı nasıl açtın' diye soruyor. Bahtiyar görüntülerde çömelerek kaydığını söylüyor. Götürüp orada cesedi atmadığını ifade ediyor. Aşağıya cesetle beraber gittiğini belirtiyor.

DEHŞET GÜNÜNÜ ANLATMIŞTI

Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, son ifadesinde “Narin’in ahırda bir şeyler gördüğünü düşünüyorum” diyerek gayriahlaki ilişkiler olduğunu iddia etmişti.

Küçük kızın cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, olay gününü son ifadesinde şöyle anlattı: “Narin’in evinin bahçesinden muhtar bana seslendi. ‘Hazırlan seninle acil işim var. Beni bekle’ dedi. Arabası ile geldi.

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Ağacın altında kimsenin görmediği bir nokta vardı. Narin’in koltuktaki cenazesini aldı, “Arif’in kızını öldürdüm’ dedi. Battaniyeden çıkartıp benim arabama koyduk. Daha sonra aracı evimin önüne götürdüm. Narin’in cesedini bir çuvala koydum. Eğertutmaz Deresi’ne götürdüm. Tavşantepe Mahallesi’nde Narin’in annesi Yüksel ve amcasının eşi Maşallah ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Benim tahminim Salim’in bu 2 kadından biriyle yaşadığı ilişkiyi Narin’in görmesi üzerine bunu anlatması durumunda toplumda dışlanacağı, itibarsızlaşacağından dolayı Narin’i öldürmek istemiş olabilir. Salim Güran’ın beni çağırdığı nokta ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. Ahırın bölgesinde cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Terlikleriyle birlikte Narin’in yanıma getirilmesinden olay yeri dışında öldürüldüğünü düşünüyorum.”

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ANNE İLE AMCA ARASINDA İLİŞKİ İDDİASI

Savcının tutuklama istediği anne Yüksel Güran’a ise sorgusunda, “Narin’i sizle Salim’in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?” sorusu yöneltildi. Anne iddiayı kesinlikle reddetti. Anne, kendisine yöneltilen bir diğer soru olan “Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz” sorusuna ise “Şüphelendiğim kimse yoktur” cevabını verdi.