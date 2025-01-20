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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluğuna itiraz reddedildi

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#Narin Güran#Yüksel Güran#Diyarbakır
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güranın tutukluğuna itiraz reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 15:24

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güranın tutukluğuna itiraz reddedildi

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

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ANNE GÜRAN, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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#Narin Güran#Yüksel Güran#Diyarbakır

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