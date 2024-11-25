Narin Güran soruşturmasında önemli gelişme! Mahkeme, görüntüler için özel bir şirkete görev verdi... İşte cevap aranan 5 soru

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8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içinde ölü bulunmuştu. İnfial yaratan olay günlerce Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kan donduran cinayetle ilgili birçok soru hala yanıt arıyor. Soruşturma devam ederken her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak mahkeme, askeri üsse ait kamera görüntülerin iyileştirilmesi için Ulusal Kriminal Büro isimli özel bir şirkete görev verdi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, mahkemenin yanıt aradığı soruları ve kamera görüntülerinin araştırılması hakkında şu bilgileri verdi:

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Bu Dara 2 denilen, o bölgede askeri üs bölgesinin çektiği şahin göz kamerasının görüntüleri. Bu da olayın yaşandığı köydeki görüntüler.15.10-15.30 arasındaki zaman diliminde o köydeki araç trafiğini, Nevzat'ın kırmızı aracı, Salim'in beyaz aracı, o bölgede kimler varmış... Bu soruların cevabı için bu görüntülere çıplak gözle bakınca bize bir şeyler ifade etmiyor ama Ulusal Kriminal Büro görüntüleri temizleyecek, ayıklayacak. Daraltılmış baz kayıtlarına göre o trafiği detaylı şekilde inceleyecek. Bu görüntüler net hale getirecek ve baz kayıtları doğru mu, ahıra kim girdi eve kim girdi, Narin'in cesedini kim götürdü. Bunlara ilişkin rapor hazırlanacak.

MAHKEMENİN CEVABINI ARADIĞI 5 SORU

Narin, Nevzat Bahtiyar'ı evine gitti mi?

Narin'in arkadaşları "Narin bize 'acıktım evime gidip yemek yiyip geleceğim' dedi" şeklinde ifade vermişti. Aile de eve gelmediğini, Nevzat bahtiyar Narin'i öldürdü, olay yeri ev değildir diyorlardı. Nevzat'ın evine gitmiş mi, o görüntülere bakılacak.

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Kamerada siyah kıyafetli bir kız çocuğu görülüyor mu?

Siyah bir kıyafetli bir kız çocuğu görüntüsü zor görünse de Kriminal Büro 15,30 sonrasındaki araç trafiğini görüntüleyebilirler. 15,40 sonrasında da Narin'in cesedi Eğertutmaz deresine götürülüyor. Bu anlara ulaşılabilir. Nasıl bir trafik cereyan etti, bunu öğrenebiliriz.

Nevzat Bahtiyar, baba Arif Güran'ın evine gitti mi?

HTS kayıtlarına göre Arif Güran'ın evinde büyük hareketlilik var.

Kırmızı ve beyaz renkli arabalar bir araya geldi mi?



İlk ifadelerinde bir araya geldik diyor. Bana selektör yaptı, ön koltukta battaniyedeki cesedi aldım demişti Nevzat. Mahkeme bir araya gelip gelmediklerini de araştırıyor. Arka koltukta 2 kişi olabileceği değerlendiriliyor.

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Baba Arif Güran'ın ev ya da ahırında hareketlilik var mı?