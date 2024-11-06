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Narin Güran davasının öncesinde adliye çevresinde hazırlık

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#Narin Güran#Diyarbakır#Adliye
Narin Güran davasının öncesinde adliye çevresinde hazırlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:51

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

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Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Narin Güran davasının öncesinde adliye çevresinde hazırlık

DAVA YARIN BAŞLIYOR

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.

Narin Güran davasının öncesinde adliye çevresinde hazırlık

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Duruşma önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

Narin Güran davasının öncesinde adliye çevresinde hazırlık

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#Narin Güran#Diyarbakır#Adliye

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