Narin Güran cinayetinde 17 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı

#Narin Güran#Nevzat Bahtiyar#İbrahim Bahtiyar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 13:47

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, duruşma günü adliye çevresinde yapılan aramada aracında ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, ‘Kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı.

İLGİLİ HABERNevzat Bahtiyar hakkında karar verildi: 17 yıl hapis cezasıNevzat Bahtiyar hakkında karar verildi: 17 yıl hapis cezasıHaberi görüntüle

Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınKahramanmaraştaki okula saldırı ile ilgili yeni detaylar 6. sınıf öğrencisi nasıl kurtulduklarını anlattı: Sınıfa girip yere yatın diye bağırdıKahramanmaraş'taki okula saldırı ile ilgili yeni detaylar! 6. sınıf öğrencisi nasıl kurtulduklarını anlattı: 'Sınıfa girip 'yere yatın' diye bağırdı'Haberi görüntüle

Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

