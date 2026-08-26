×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin Güran cinayetini konu alan 'Şeytantepe’ belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran Cinayeti#Şeytantepe Belgeseli Soruşturması#Diyarbakır Jandarma
Narin Güran cinayetini konu alan Şeytantepe’ belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 18:24

DİYARBAKIR’da, Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül 2024’te dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulunan Narin Güran için sanal medyada hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli için, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran Cinayeti#Şeytantepe Belgeseli Soruşturması#Diyarbakır Jandarma

BAKMADAN GEÇME!