Narin Güran cinayetindeki gizem! Enes Güran'ın pantolonundaki DNA'lar kime ait? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken açıklama

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın açıklamaları şöyle:

Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı ancak maalesef cinayetin gizemi ortaya çıkmadı. Hala katil kim bilmiyoruz. Cinayetin nedenini bilmiyoruz.

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Ali Eryılmaz son günlerde ilginç sosyal medya paylaşımları yapıyor ve akıllarda soru işareti bırakıyor.

Avukat Eryılmaz, ‘Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada asılı kalan bir can, suyun karanlık aynasında titreyen iki siluet.’ İfadelerini kullanmış. Narin Güran’ı dereye gömmüştü Nevzat Bahtiyar. Avukat Eryılmaz iki kişiden daha bahsediyor. Acaba onlar kim? İlginç ipuçları var burada. Narin Güran’ın cansız bedeninin üzerine bir taş bıraktım diyordu Bahtiyar. Olay günü incelemesinde 3 taş daha bulundu. O taşları oraya kim koydu. Üzerine çalı çırpının da sonradan konulduğu öğrenildi.

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'CİNAYETE DAİR İPUCU VERMİŞ'

Avukatın bazı konular hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak direkt de söyleyemediğini anlıyoruz.

Avukat, ‘Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık.’ Diyor. Tanıklar kim? Salim Güran’ın işçisine mi işaret ediyor. Cinayete dair ipucu vermiş.

Kan lekeleri soruşturmada önemliydi. Ekipler Güran ailesinin evinin orada bulunan kan örnekleri ile ilgili çalışma yaptı. İnsana ait kan olduğu belirlenmişti.

Enes'in pantolonunda birden fazla kişiye ait DNA izleri çıkmış. Hadi bu karışım DNA'nın Enes'te var. İyi de diğerleri kime ait? Narin Güran cinayetinde çok gizemli bölgeler var. 1 ay içinde mahkeme gerekçeli kararını açıklayacak.





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Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz'ın X hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

'Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada asılı kalan bir can, suyun karanlık aynasında titreyen iki siluet...

Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık ve uzaklaşan tekerleklerin fısıltısı, dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi.

KAN LEKELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kan lekeleri, çözülemeyen bir bulmacanın sessiz çığlıklarıydı. Ölüm, sis perdesinin ardında saklı bir katilin soğuk nefesi gibi köyü sarmıştı.

Esas hakkında savunmamın bir kısmını Hediye Güran'a ayırmıştım. Çünkü cinayette dahli olabileceğine ilişkin ciddi sebeplerim vardı. Duruşmalar başlamadan önce Hediye Güran'ın hala gizli olarak yürütülen bir soruşturmada cinayetten dolayı soruşturulduğunu ve tutuklu bulunduğunu öğrenince savunmamın içinden çıkardım. Çünkü bu konuda savunma yapmanın, talepte bulunmanın bu açıdan bize hukuki bir yararı olmayacaktı. Zaten bu konuda soruşturma altında ve tutukluydu.'

Olay

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.