Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Salim Güran'ın cinayet saati eve 3 kez gittiği belirlendi

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında soruşturmadaki yeni bilgileri aktardı:

"Narin Güran, en son 15.15'te köyün okulunun kameraya yansımıştı. Camideki kurstan çıkmıştı. Görüldüğü son yer burasıydı. Saat 15.18'de buradan arkadaşlarına el salladığı tespit edildi. Narin en son 15.18'de görüldü. Bu dakikalar çok kıymetli. Dakika dakika irdelemelerle Narin'i kim ya da kimlerin katlettiğini savcılık tespit edecek.

15.18'den sonra 15.20'de anne Yüksel Güran muhtar Salim Güran'ı yani amcayı telefonla bir kez çaldırdığı tespit ediliyor. 15.21'de, burası kritik, artık Narin ölmüş. Nereden anlıyoruz, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar diyor ki, 'Salim Güran ahırın olduğu yerden bana seslendi, Nevzat hemen gel seninle işimiz var, dedi' diyor. Sonra 'Ben Narin'in evine gittim, içerdeki tüm odalar kapalıydı. Narin'in cenazesi evdeydi' diyor.

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NARİN 3 DAKİKADA KATLEDİLMİŞ

Narin'in katledildiği dakikalar 15.18-15. 21. 3 dakika içerisinde Narin Güran organize bir şekilde katledildi. Köyde bir tane 1 baz istasyonu var. Cinayet bürolarında çalışmış özel bir ekip oluşturuldu. 15.18 -15.21'de Narin'in evinde kimler vardı? Bunu nereden belirleyecekler daraltılmış GSM sinyalleriyle belirleyecekler. Çalışma hala devam ediyor.

NARİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE EVDE KİMLER VARDI?

Ama ilk yapılan çalışmada saat 15.18 ile 15.21 arasında yani Narin'in katledildiği sırasında olay yerinde kim var? Anne Yüksel Güran var, Amca Salim Güran'ın orada olduğunu biliyoruz. Yine baz istasyonu sinyallerinden anlıyoruz. Ve yenge Hediye Güran, Maşallah Güran da orada. Olay yerinde olanlara baktığımızda Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde ilişkileri vardı dediği Hediye ve Maşallah Güran'ın da olay yerinde olması hatta Salim Güran'ın da olay yerinde olması aslında kuşkuları çok çok artırıyor. Başka kim var olay yerinde ağabey Enes Güran. Hepsi olay yerinde. Narin Güran 3 dakikada kendi evinde katledildi, kendi evinde katledildiği netleşti.

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Suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran 15.21'de baz istasyondaki sinyallere göre Narin'in evindeler. 15.46'ya kadar beraberler. Narin'in evden götürüldüğü zamana denk geliyor. Organize cinayet. Herkes işin içinde.

15.21'den sonra evdeki su tüketimi hızla artmaya başlamış. Bir anda evin tüm halıları, örtüleri yıkanmaya başlamış. Hatta çamaşır makinesi bozulmuş. Yani bir delil karartma çalışması başlamış.

"CİNAYETİN SIRRI YENGELERDE"

Bundan sonraki süreç şu... Cinayetin sırrı yengelerde. Yengeler olayın içinde ve olaya dahiller. İlginç bir detay daha var, Maşallah Güran'ın 15 ile 15.10 arasında telefonu kapalı ve neden kapalı olduğunu izah edemiyor. Sonra da telefonunu değiştirmiş.

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Özel ekip dakika dakika, daraltılmış baz istasyonu sinyallerinden Narin'in evinde kim var, kim kimle beraber onların tespitini yapacak.

Olay olur olmaz aileden 6 kişi cep telefonlarındaki yazışmaları sildi. Bazıları cep telefonlarını değiştirdiler. R.A. cep telefonunu değiştirmedi. R.A.'ya da cep telefonunu yok et diyorlar. R.A. ne yapıyor, gidiyor cep telefonunu satıyor. Sattığı için o telefon elde. Yazışmalara ve konuşmalara ulaşıldı. Bir kısmı deşifre edildi. Failler belli. Salim Güran bir numaralı cinayet şüphelisi. İştirak kim Enes, Yüksel, Hediye, Maşallah Güran... Neden öldürüldü? Aile içerisindeki gayriahlaki ilişkiler yumağı ve Narin'in görmemesi gereken bir manzarayı görmesi olarak yorumluyorum."