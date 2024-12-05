Narin Güran cinayetinde sıcak gelişmeler: Saç ve kıl örnekleri anne ve ağabeyinin DNA'sıyla uyumlu çıktı

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, otopsi sırasında Narin'in sol avucunda bulunan saç ve kıl ile şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılması istendi.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, gönderilen saç ve kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi.

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"Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar" ibareli kıl örneğinin 29 santimetre ve kahverengi olduğunun belirlendiği ifade edilen raporda, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği kaydedildi.

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Raporda, Narin'in üzerindeki siyah şortta bulunan kıl numunesinin de 29 santimetre ve kahverengi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği ifade edildi.

Atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtilen raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi (Raporun 6.2.2. maddesi)." bilgisi paylaşıldı.

ANNE VE AĞABEY İLE UYUMLU

Raporun devamında şu tespitlerde bulunuldu:

"Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olmadığı tespit edildi. Aşağıda listelenmiş kıl örneklerden elde edilen mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olduğu tespit edildi. 'Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar' ibareli bir adet kıl örneği, 'Siyah şort üzerinde bulunan kıl numunesi' ibareli bir adet kıl örneği ile 'Atlet üzerinden alınan iki adet kıl örneği köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadı."

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"Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılır ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı baz dizilimine sahip olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmedikleri ile ilgili bilgi sağlayabilir." bilgisine yer verilen raporda ayrıca, "Siyah şort üzerinde bulunan 29 santimetre ölçülebilen kahverengi kıl örneği üzerinden alınan sürüntü örneği DNA inceleme çalışmalarına cevap vermediği" tespiti yer aldı.

EK RAPOR TAMAMLANDI

Yeminli bilirkişiler tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu tamamlanarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Raporda, cep telefonlarının, baz istasyonları aracılığıyla mobil şebekeye bağlandığı, telefonlar ve baz istasyonları arasında radyo frekansları üzerinden veri iletildiği belirtilerek, “Kullanıcı bir arama yaptığında, mesaj gönderdiğinde veya internete bağlandığında, bu bilgiler radyo sinyalleri yoluyla baz istasyonuna ulaşır ve oradan operatörün ana iletişim ağına iletilir. Bazlar ile coğrafi yer tespit etme yöntemlerinden biri de Triangülasyon (Üçgenleme) yöntemidir. Cep telefonu, en az üç farklı baz istasyonuyla bağlantıda olduğunda, operatör bu baz istasyonlarına olan uzaklık bilgilerini kullanarak telefonun bulunduğu yeri yaklaşık olarak belirleyebilir. Her baz istasyonundan gelen sinyalin gücüne ve yayılma süresine göre bir mesafe hesaplanır, ardından bu bilgiler kullanılarak telefonun hangi bölgede olduğu belirlenebilir. GSM hatları ile yapılan görüşmeler sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı, yer değişikliği olduğunda bulunduğunuz kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği, cep telefonlarının çekmeme nedeni dış etkenlere bağlı olsa da, bazen cihazın içerisindeki donanım ya da yazılım kaynaklı bir sorun da neden olabileceği, cep telefonunun içerisindeki antenlerde arıza ya da yazılım kaynaklı sorunların telefonun çekim gücünü etkileyebileceği gibi hususlar dikkate alınmaktadır” denildi.

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ADIM ADIM ÇALIŞMA YAPILMIŞ

Raporda dar alan baz tespit çalışmasının nasıl yapıldığı anlatılarak, “Tavşantepe köyünde ve tüm dünyadaki bazlar Open Signal, Netwok Cell Info Lite, Netmonsters gibi programlar başta olmak üzere HTS analizi üzerine yazılımı yapılmış çeşitli lisanslı programlar üzerinden alınan veriler ışığında köyde bulunan bütün bazların tek tek tespiti yapılıp, sinyal gücü değerleri, görsellerde göründüğü gibi sinyal hücre bilgileri tek tek değerlendirilerek, alınan hücre bilgileri Microsoft Excel de oluşturulan çalışma sayfası ve programında sistemsel çakıştırma ve ayrıştırma algoritması kullanılarak tek tek analizi yapılmış olup, olayda adı geçen şahısların kullandıkları telefonların bulunabilecekleri yerlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran’ın ikameti, Arif Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran’ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmış” ifadeleri kullanıldı.

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‘CESEDİN BULUNDUĞU YER VE MISIR TARLASINDA DETAYLI ÇALIŞILAMADI’

Raporda ayrıca, cesedinin bulunduğu yer ve mısır tarlası arasında detaylı çalışılamadığı kaydedilerek, “Tavşantepe köyünün tepede kalması, şehir merkezi ve civarda bulunan bir çok bazdan sinyal alması, bazların sayısının oldukça fazla olması nedeniyle gösterilen yerlerde dar alan baz çalışması imkanını kolaylaştırdığı, aksi takdirde baz sayısının az olması durumunda bu çalışmaların bu kadar detaylandırılamayacağı, ayrıca Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu bölgenin köyün aşağıda kalması nedeni ile bazların biraz daha geniş alanda verebileceği ve cesedin bulunduğu yer ve mısır tarlası gibi kısımlarda baz çalışmasının bölgelerin geniş olmasından dolayı çok detaylı çalışılamadığı” ifadeleri yer aldı.

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‘EN AZ 20 FARKLI BAZDAN SİNYAL ALINDI’

Tavşantepe Mahallesi’nin sadece 1 bazdan sinyal almadığının belirtildiği raporda, “Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediuzzaman caddesi, Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1045. Sokak, Diyarbakır Bağlar Selahattin Eyyubi 317. Sokak B Blok Yaşar Apartmanı, Diyarbakır Bağlar Bağcılar, Diyarbakır Bağlar Buçuktepe, Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A, Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1028. Sokak, Diyarbakır Bağlar Yeniköy 1023. Sokak, -Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1110. Sokak, Diyarbakır Sur Fetih, Diyarbakır Bağlar Batıkarakoç, Diyarbakır Yenişehir Cumhuriyet 391. Sokak, Diyarbakır Sur Dicle, Diyarbakır Ali Paşa Karabulut 1. Sokak 8, Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1074. Sokak 52, Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1169. Sokak, Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 24, Diyarbakır Sur Abdalzade Gazi Caddesi 168 22- Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe (Dikkuyuluhöyük)” isimli en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı, BTK’dan alınan HTS kayıtlarında bazların kayıtlı olarak bulunduğu ve listelendiği yer aldı.