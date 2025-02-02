'İtiraf gelebilir' | Narin Güran cinayetinde sanıklar farklı cezaevine sevk edildi... Bu kararın arkasında yatan neden ne?

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Diyarbakır Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Enes Güran ve Yüksel Güran Erzincan'a Salim Güran Erzurum'a Nevzat Bahtiyar ise Adana'ya sevk edildi.

NAKİLLERİ YAPILDI

Nihat Uludağ, "Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak ağabey, anne ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet komşu Nevzat Bahtiyar'a da 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesi nihai kararı vermesi bekleniyor. İstinaf mahkemesi ne karar verecek? İşte 3 ayrı denklem ortaya çıkıyor. Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onaylayabilir, ya da Güran ailesi istinafa başvurmuştu bu talebi doğrultusunda bu kararı bozabilir ya da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya az demişti. Diyarbakır Barosu da istinafa başvurmuşlardı. Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza yetersiz demişti. İstinaf mahkemesi 3 ayrı karar verebilir. Tam da kararın beklendiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Enes ve Yüksel Güran Erzincan cezaevine nakilleri yapıldı. Amca Salim Güran Erzurum cezaevine Nevzat Bahtiyar da Adana cezaevine nakilleri yapıldı. Güran ailesi ve bütün failler Türkiye'nin değişik noktalarındaki cezaevlerine nakilleri yapıldı. Peki neden yapıldı?" sorusunu yöneltti.

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Avukat Şükrü Aksu, "Ceza hukukunda özellikle hüküm verilen aşamadan sonra cezaevlerinden çeşitli nedenlerle nakil söz konusu olabilir. Güvenlik, asayişi disiplin nedenleri olabilir. Hepimiz aklına gelen değişik sorular söz konusu oluyor. Sanık avukatlarının da kendilerini savunduklarını gördük. Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine baktığınızda hala kendisinin ailesiyle şantaja uğradığını ifade ettiğini gördük. Güran ailesinin çok fazla üyesinin orada bulunduğunu gördük. Can güvenliği ile ilgili böyle bir uygulama yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"İTİRAF GELEBİLİR"

Özellikle gözler anne Yüksel Güran'da idi. Avukat Aksu o konuyla ilgili olarak, "Mahkemenin kararına baktığınız zaman ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Suçlular bir arada bulunduklarında bu iştirak iradelerini ayakta tutmak için birbirlerinden güç alırlar. Bu uygulama aslında Türkiye'nin merak etmiş olduğu Narin'in hangi gerekçeyle öldürüldüğü noktasında onlara güç verecek kişilerin bulunmamasına imkan sağlayabilir. Yüksel ya da Enes'ten itiraf gelebilir bu süreç içerisinde. Gerçekleri itiraf etmek noktasında bir fayda sağlayabilir." dedi.

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AİLE İÇERİSİNDE BİR İTİRAF GELİRSE NE OLUR?

Aksu aileden itiraf gelirse ne olur sorusuna, "Yargıtay'dan karar verilinceye kadar bu itirafın gelmiş olması lazım. Bugün aradığımız şey kuru kuruya itiraf değil. Delilleriyle ortaya konabilecek itiraf olması gerekir. " yanıtını verdi.

MAHKEMEYE DOĞRU İFADE VERECEKLER

Aksu sözlerinin devamında şu yorumda bulundu: Bu dava Türk kamuoyuna malolmuş bir dava. Faillerinin cezasız kalmaması için Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle bu karar alınmış görünüyor. Özellikle Enes Güran'ın beyanı vardı,suçlu psikolojisi ceza hukukunda çok önemlidir. Bir kişiyi yalnızlaştırırsanız, suç çevresinden uzaklaştırırsanız kişi kendi başına vicdanıyla kalır. Gerçeklerin ortaya çıkması için gayret ve çaba içerisinde olur. Aileden uzak kalması, bu kişilerin mahkemeye doğru ifadeleri vermelerini sağlayacaktır. Çarpıcı ifadeler görebiliriz.