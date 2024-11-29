Narin Güran cinayetinde görüntülerdeki isim ilk kez konuştu: Güran Ailesi çobanı sorguya çekip dövmüş!

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Kanal D'de Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programda Narin Güran cinayetine dair çok önemli bir konu masaya yatırıldı.

Narin’in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen çoban Ahmet Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler

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Ayrıca yayına katılan çok önemli bir isim daha vardı. Onun da sözleri oldukça çarpıcıydı. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi yatağındaki bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar’dı o isim..

“NARİN’İ BABAM ÖLDÜRMEDİ”

İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin’i öldürmekle suçladığı babası Nevzat Bahtiyar’ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini söyledi ve ekledi; “babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu”

“GÜRAN AİLESİYLE KARDEŞ GİBİYDİK”

Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna “kardeş gibiydik” cevabını verdi İbrahim Bahtiyar.

“BABAMA O TEKLİF YAPILDI”

Nevzat Bahtiyar’ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. Bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi oğlu İbrahim Bahtiyar.

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“BARAN GÜRAN BENİ TEHDİT ETTİ”

İbrahim Bahtiyar’a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu. Şu an tehdit edilmediklerini ama Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini ifade etti.