Narin Güran cinayetinde dikkat çeken detay

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ENES GÜRAN’IN GÖZÜNÜN ALTINDAKİ YARA İZİNİN ISIRIK İZİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ!

En önemli delillerden biri televizyonda ilk kez Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” da gün yüzüne çıktı.

Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği çarpıcı bilgiyi ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” izleyicileriyle paylaştı.

CİNAYETTEN 3-6 GÜN SONRA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklarla kolundaki ısırık izi uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında olduğunu söyleyen Enes Güran, kolundaki ısırığı da üzüntüsünden kendi yaptığını iddia etmişti. Küçük kızın cesedinin uzun süre suda kalarak deforme olması sebebiyle diş örnekleri alınamamış ve ağabeyinin kolundaki izlerin de kime ait olduğu tespit edilememişti.

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O İZLER BİR İNSANIN DİŞ İZLERİYMİŞ!

Savaş Kurtbaba’nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar bütün bu tartışmaların seyrini değiştirdi. Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, ağabey Enes’in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu ortaya çıktı.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.