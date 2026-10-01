Narin Güran cinayeti | 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstinafa taşınan anne, ağabey ve amcanın hapis cezaları Yargıtay tarafından da onanırken, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası ise eyleminin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Bahtiyar, ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’dan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SANIKLAR DA YENİDEN YARGILANMAYA BAŞLADI

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Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, ayrıca 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 Mayıs 2025’te görülen karar duruşmasında sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Birsen, Fuat, Maşallah ve Hediye Güran’a 3 yıl 6 ay; Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’a 3 yıl hapis cezası verildi. Adli süreçteki R.A.’ya 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K.’ye ise 1 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Ancak kararın istinafa taşınmasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, 12 sanık ve 3 çocuk hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Bunun üzerine sanıklar ve çocuklar yeniden yargılanmaya başlandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kapalı olarak yapılan üçüncü duruşmasına 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine yönelik mütalaa verdi. Duruşmada 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk savunma yaptı. Sanıklar ile adli süreçteki 3 çocuğun avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

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Mahkeme heyeti, diğer sanık ve adli süreçteki çocuğun savunmasının alınması ile eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.