Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksel Güran’ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Arif Güran’ın evindeki halıların 27 Ağustos günü jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alındığı belirlendi. Alınan halıların evde katlanmış ve yıkandığına dair bir bulgunun olmadığı öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi sarsan cinayetin soruşturması hala devam ediyor. Pek çok soru işareti hala mevcut. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle bu halılarla birlikte bu telefon sinyalleriyle ilgili oldukça önemli bir gelişme var. Telefon sinyalleriyle ilgili incelemede bir alan daraltma sistemi uygulandı ve bunun sonucunda amca Salim Güran ile Nevzat Nahtiyar'ın yan yana geldikleri saat dilimi tespit edildi. Bu oldukça önemli. Saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldikleri tespit edildi. İlk tespit edilen dakikaya baktığımızda da 15.21 olarak kayıtlara geçiyor.

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Burada önemli bir nokta var. Narin 15.18'de görüldü en son. Amca ile Nevzat ise 15.21'de bir araya geldi. Yani cinayetin 3 dakika işlendiği ortaya çıktı. Bu detaylar üzerinde yoğunlaşıldı. Bu saat dilimi arasında ne oldu? Nerede gerçekleşti bu cinayet? Ev, ahır ve Salim'in arabasının bulunduğu alan da çok kritik. Savcılık ifadelerinde değişiklik olduğunu görüyoruz. Nevzat, hem ağacın dibinde teslim aldığını söylüyor cenazeyi hem de ifadesini değiştirip evden teslim aldığını söylüyor.

Öte yandan büyük amca Hüseyin Güran'ın evinde sesli kamera kaydı var. Bunlar inceleniyor. Salim Güran'ın olduğu görüntülerden bahsediyoruz. TÜBİTAK'ın bu görüntüleri izleyecek."