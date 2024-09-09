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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

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#Narin Güran#Diyarbakır#Yayın Yasağı
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 17:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili verilen yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Şahin açıklamasında "Yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

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#Narin Güran#Diyarbakır#Yayın Yasağı

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