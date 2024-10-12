Narin Güran cinayeti soruşturmasında son durum... 'Pazartesi günü önemli gelişmeler yaşanabilir'

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayet soruşturmasındaki son gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye bu cinayetin çözülmesini bekliyor. Yeni deliller ve detaylar ortaya çıkıyor ancak cinayetin nasıl işlendiği kim tarafından işlendiğini ortaya çıkarmış değil. Son gelişmeler de var. Yeni detaylar var. Bunlardan biri telefon sinyalleri. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet günü yan yana oldukları tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ikili birlikte yan yana hareket etti. Amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarının 15.21'de bir araya geldiği belirlendi. Narin en son 15.18'de görülmüştü. Bu dakikalar bize ipucu veriyor. Bölgedeki tüm kamera görüntüleri inceleniyor.

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"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ GELİŞMELERE TANIK OLABİLİRİZ"

Birden çok parça var, birden fazla delile ihtiyaç var. Araştırmalar ve soruşturmalar devam ediyor. Her koldan soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın biraz daha derinleştiğini ve önemli gelişmelerin yaşanabileceğine dair ipuçları alıyoruz, duyumlar da alıyoruz. Özellikle Pazartesi günü Narin cinayetiyle ilgili yeni gelişmelere tanık olabileceğimizi duyuyoruz. Bunu özellikle belirtelim. Soruşturmanın derinleştiğini ve soruşturmanın daha da ilerlediğini söyleyelim. Pazartesi günü önemli bir gelişme yaşanabileceğine dair duyum aldık. Bunu özellikle belirtelim."