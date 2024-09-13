×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Salim Güran'ın ses kaydı dosyaya girdi: 'Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?'

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Salim Güran
Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme Salim Güranın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 12:17

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeTavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’a "Ramazan kız öldü mü, yaşıyor mu?" dediği ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

Haberin Devamı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada sürüyor.

Soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi dün adliyeye sevk edildi. Narin’in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18) ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amcaaı Fuat Güran (42) ‘suç delillerini yok etmek’, kuzeni Muhammet Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) ve Ramazan Atasoy, ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı ise tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERAnne, baba ve ağabeyinin ifadesi ortaya çıktıAnne, baba ve ağabeyinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

“SALİM KIZIMA NİYE ZARAR VERDİ BİLMİYORUM”

Narin’in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde “Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, “Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin’i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran’ın, sonlara doğru “Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum” demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme Salim Güranın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu

"KOLUMU ÜZÜNTÜDEN ISIRDIM"

Narin’in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11’de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, “Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin’i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım” dedi.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında flaş gelişme Salim Güranın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu

Haberin Devamı

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti çözecek delil ise dosyaya girdi. Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine, “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi. 

Amca Salim Güran'ın telefonundaki WhatsApp yazışmalarını sildiği ortaya çıkmıştı.

İLGİLİ HABERBir köy soruşturmayı niye yanlış yönlendirirBir köy soruşturmayı niye yanlış yönlendirirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Narin Cinayeti#Salim Güran

BAKMADAN GEÇME!