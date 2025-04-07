Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sunuldu

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin avukatları, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.

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Avukat Yılmaz Demiroğlu ise hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.

Demiroğlu, "Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. İlk derece mahkemesinin kararında kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye'nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık. Raporda, noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metreyle 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde yapılan konum tespitinin mümkün olamadığı sonucuna varılmıştır. Olayın aydınlatılması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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Demiroğlu, müvekkillerinin tutukluluğunun değerlendirilerek, tahliyeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.