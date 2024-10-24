×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran için de zorla getirilme kararı

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran için de zorla getirilme kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 15:48

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili iddianameyi kabul eden mahkeme, aralarında ağabey Baran Güran’ın da olduğu tanıklar ve bazı tutuklu sanıkların beyanlarının tespiti ve baba Arif Güran’ın müşteki olarak sisteme kaydı ile haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyada avukatı bulunmayan Nevzat Bahtiyar için, zorunlu müdafi görevlendirilmesi için yazı yazdı. 

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERNevzat Bahtiyarın Narinin cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktıNevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN BARODAN ZORUNLU MÜDAFİ TALEBİ

Mahkeme, 7 Kasım'da görülecek duruşma için, sanık Nevzat Bahtiyar’ın üzerine atılı suça öngörülen ceza miktarı nedeniyle CMK 150/3 maddesi gereğince kendisine zorunlu müdafi atanması gerektiği nazara alındığında duruşma hazırlığı sırasında sanık için dosyaya herhangi bir avukatın vekalet vermediğinin tespit edilmesi halinde sanığa zorunlu müdafi görevlendirilmesi için Diyarbakır Baro Başkanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

İLGİLİ HABERNarin cinayetinde dakika dakika 21 AğustosNarin cinayetinde dakika dakika 21 AğustosHaberi görüntüle

22 KİŞİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, ayrıca dosyada beyanları bulunan tanıklardan ağabeyi Baran Güran ile O.G., M.G, M.G., R.C., Y.G., E.G., B.G., E.G., M.K., M.E.G., Y.K., U.K., F.K., Ğ.B. M.S.A. ve tutuklu sanıklardan Muhammed Kaya, Narin’in yengesi Maşallah Güran ile kızı Birsen Güran, yengesi Hediye Güran ve Salim Güran’ın işçisi R.A.’nın beyanlarının tespiti için, Narin’in babası Arif Güran'ı müşteki olarak sisteme kaydı ile hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!