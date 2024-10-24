Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran için de zorla getirilme kararı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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NEVZAT BAHTİYAR İÇİN BARODAN ZORUNLU MÜDAFİ TALEBİ

Mahkeme, 7 Kasım'da görülecek duruşma için, sanık Nevzat Bahtiyar’ın üzerine atılı suça öngörülen ceza miktarı nedeniyle CMK 150/3 maddesi gereğince kendisine zorunlu müdafi atanması gerektiği nazara alındığında duruşma hazırlığı sırasında sanık için dosyaya herhangi bir avukatın vekalet vermediğinin tespit edilmesi halinde sanığa zorunlu müdafi görevlendirilmesi için Diyarbakır Baro Başkanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

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22 KİŞİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, ayrıca dosyada beyanları bulunan tanıklardan ağabeyi Baran Güran ile O.G., M.G, M.G., R.C., Y.G., E.G., B.G., E.G., M.K., M.E.G., Y.K., U.K., F.K., Ğ.B. M.S.A. ve tutuklu sanıklardan Muhammed Kaya, Narin’in yengesi Maşallah Güran ile kızı Birsen Güran, yengesi Hediye Güran ve Salim Güran’ın işçisi R.A.’nın beyanlarının tespiti için, Narin’in babası Arif Güran'ı müşteki olarak sisteme kaydı ile hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.