Narin Güran cinayeti davası | Nevzat Bahtiyar hakkında karar verildi: 17 yıl hapis cezası

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

ERTELENEN DURUŞMA BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar’ın Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Nisan’da görülen duruşmasında, Arif Güran’ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek redd hakim talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddihakim istemini 'yargılamayı uzatmaya yönelik' bularak reddetti. Aile avukatları, reddihakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Narin’in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran’ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

"NEDEN PSA VE KAMERALAR ARAŞTIRILMIYOR, KEŞİF YAPILMIYOR?"

Narin Güran cinayetine ilişkin Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında baba Arif Güran söz aldı. Güran, mahkemeden olay yerinde keşif talep ederek, “Siz mahkeme heyeti olarak keşif talebimizi reddettiniz. Bugün burada Narin Güran’ın mı yoksa bir katilin mi hakkı savunulacak? Bu adam diyor ki, ‘Narin’in mezarı varsa benim sayemdedir.’ Buradaki heyette hiç kimse bunu dikkate almıyor bu sözleri. Niye PSA ve kameralar araştırılmıyor? Burada 8 yaşındaki bir çocuğun hakkı gasbediliyor. Bundan salondaki herkes sorumludur. Niye bir keşif kararı çıkmıyor? Benim evimin karşısında 1 kilometre ötede kuşbakışı 3 kamera var. Bu kameraların hiçbiri Narin’i görmedi. Bunun sebebi nedir? Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin yasası ve kanunu neyse onun uygulanmasını istiyorum. Geçen mahkemede de kendimi yırttım, ‘evimin karşısında, havaalanında kameralar var, neden bakılmıyor’ diye. Eğer ben ölseydim reddedin ama kızımın hakkı için reddetmeyin. PSA ve keşif talebini yerine getirmezseniz vebali sizdedir. Neden taleplerimiz kabul edilmiyor? Sebep nedir? Sebep bizsek eğer o köyü komple boşaltmaya hazırız. Sizlerin de çocukları var. Eşinizin, çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Benim her seferinde burada oturmam, bu caninin kızımdan bahsetmesi benim ölümümdür. Hangi delil ve tespitle bu ceza verildi? Eğer idam olsaydı şimdi o insanlar idam edilmişti. Bir adalet vardır, bir de ilahi adalet vardır. Ben keşif talep ediyorum. Keşif kararı çıktığı gün Rabb’im benim canımı alsın inşallah. Ama yeter ki keşif kararı çıksın” dedi.

"KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Narin için adalet istediğini belirten Arif Güran, “Hepiniz babasınız, benim burada sessiz olmam ve sizlerin ses etmesi gerekiyordu. Nasıl kafanızı yastığa bırakıp rahat uyuyorsunuz? Bu kişi ‘Ben olmasaydım Narin’in mezarı olmayacaktı’ dedi, bu da sadece bu işi bu caninin yaptığını gösteriyor. Ben Allah rızası için bu devletin kanun ve nizamı neyse onun uygulanmasını istiyorum. Narin gibi evde 5 çocuğum daha var. 85 yaşında bir kadın şu anda evimde çocuklarıma bakıyor. Bunun vebali hepinizin boynundadır. Köylü olabiliriz, cahil olabiliriz. Hak ve hukuku bilmiyor olabiliriz ancak bu kanun ve nizam herkes için geçerlidir. Ben keşif talebini hakikatli bir karar için istiyorum. Devletimin her şeye gücü yeter. Narin’in konusu olunca her şeyi reddediyorlar. Çok mu zor bir keşif yapmak? 6 adım sonra benle onun evi arasındaki bağ kopuyor. Ben bu mahkemede Narin’in sesi olarak haykırıyorum. Yukarda Allah var. Narin’in sesini duyun. Eren, Narin’den daha küçük. Bugün bu ailenin çocukları okulu bıraktı. Bu insanlar şu anda köyünden çıkamıyor. Karşımdaki avukat ailemin namusundan bahsediyor. Ben seni Allah’a havale ettim. Siz keşif kararı verirseniz bu adam böyle konuşamaz. Bu avukat da sosyal medya odalarında böyle konuşamaz. Bizim namusumuz her şeyimiz devlete emanettir. Devlet bu hakkımızı korumak zorundadır. Bugün 8 yaşında Narin’in hakkı yerde kalıyor. Ben kızım için adalet istiyorum” diye konuştu.

MÜEBBET TALEBİ YENİLENDİ

Savcılık, Nevzat Bahtiyar hakkında cinayete yardım eden değil, ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini yenileyerek, sanığın gerçekleştirdiği olayın oluş biçimi, olay esnasında eylem tutum ve biçimi dikkate alınarak indirim talebinin uygulanmamasına karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan Nevzat Bahtiyar ise “Pişmanın keşke bu olmasaydı” dedi.

17 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Verilen aranın ardından mahkeme, kararını açıkladı. Kararda, Nevzat Bahtiyar hakkında ‘Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezası verildi.