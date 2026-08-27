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Narin Güran belgeseline soruşturma

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#Narin Güran#Diyarbakır#Narin Güran Begeleseli
Narin Güran belgeseline soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini konu alan belgeselle ilgili soruşturma başlattı.

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‘Şeytantepe’ belgeselinin ‘Narin Güran ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı’ gerekçesiyle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine, başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında, belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketlerinin inceleneceği öğrenildi. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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BAHTİYAR’A 17 YIL HAPİS

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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#Narin Güran#Diyarbakır#Narin Güran Begeleseli

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