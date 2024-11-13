Narin davasının sanıklarına televizyonsuz oda kameralı gözetim

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerden 4’ü hakkında dava açıldı ve yargılama başladı. Tutuklu diğer sekiz kişi hakkındaki soruşturma ayrıldı ve halen devam ediyor. Yakın zamanda onlar hakkındaki dava da açılacak ve duruşmaları başlayan mevcut dava ile birleştirilecek. Bu tutuklu 12 sanık, Diyarbakır’daki 6 ayrı cezaevine dağıtılmış durumda. En mühim isimler Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran Diyarbakır’daki ‘yüksek güvenlikli’ cezaevinde. Aynı cezaevindeler ama farklı bloklarda tutuluyorlar. Birbirlerini görme veya iletişim kurma imkânları yok.

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Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ‘yüksek güvenlikli’ cezaevinde. Enes Güran T tipi cezaevinde tutuluyor. Anne Yüksel Güran kadın cezaevinde kalıyor.

TEK KALIYORLAR

Tek kişilik bölümlerde kalıyorlar. Odalarda televizyonları da yok. Enes Güran ise T tipi cezaevinde. O da tek başına kalıyor. Onun da televizyonu yok. Anne Yüksel Güran da kadın cezaevinde tek başına bir bölümde tutuluyor. 15 yaşındaki R.A. ise çocuk cezaevinde, yanında iki Suriyeli tutuklu ile kalıyor. Cezaevindeki sanıkların haftada 30 dakika telefonla görüşme hakkı var. Açık görüş yapamıyorlar ancak ismini verdikleri üç kişi tarafından haftanın ilk dört gününden birinde ziyaret edilebiliyorlar. Aynı cezaevindeki Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran’ın ziyaretçi günlerinin çakışmamasına da dikkat ediliyor. Avukatları da istediği zaman ziyarete gidebiliyor. İlgili mevzuata göre haftada sadece 3 bin 500 lira harcayabiliyorlar. Bu parayı nakit olarak yanlarında bulunduramıyorlar. Cezaevinin kantininden fiş ve makbuz ile alışveriş yapabiliyorlar. Kantinden buzdolabı, semaver ve vantilatör gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Şimdiye kadar birbirleriyle görüşme talepleri yok. Olsa da bu talep mevzuata uygun olmadığı için kabul görmeyecek. Herhangi bir taşkınlık veya disiplinsizlik de şimdiye kadar olmadı.

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HER TEMAS TAKİPTE

Yatak ve yaşam alanı ayrı olan koğuşlarda sadece yaşam alanı (oturma bölümü) kameralarla takip ediliyor. Yaşam ve yatak alanı ortak olan koğuşlarda ise kamera yok. Sadece koridorlar kamera ile kayda alınıyor. Ancak infaz koruma memurlarının üzerinde yaka kamerası var. Tutuklularla her temasları bu kameralarla kayda geçiyor. Böylece işkence, kötü muamele veya benzeri isnatlara karşı da tedbir alınmış oluyor.

İLK CEZA KAÇAK ELEKTRİKTEN

DİYARBAKIR’da 7 Kasım’da başlayan yargılamada Salim Güran’a telefonundan sildiği bir ses kaydı sorulmuştu. Salim Güran tarlasını sulamak için kaçak elektrik kullandığını iddia etmişti. Avukatlar da Salim Güran’ın kaçak elektrik kullanmaktan dolayı para cezası aldığını beyan etmişti. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Güran’a ilgili elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi. Ceza sebebi olarak da ‘nötr cihaz kullanımı’, ‘boşa alma’ ve ‘swich’ müdahalesi gösterildi.