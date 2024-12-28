Narin davasında mahkeme salonunda ne yaşandı? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz aktardı

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

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KARAR ANINDA NELER YAŞANDI?

Peki kararın açıklandığı dakikalarda mahkeme salonunda neler yaşandı? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında yaşananları aktardı:

"Mahkeme başkanı geldi. 'Bu davayı iyi bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Kararı birazdan açıklayacağım. Hiçbir şekilde; jest, mimik, bağırışıma istemiyorum. Kararı şimdi okuyacağız' dedi.

Savunmalar sırasında ağlaşmalar bağırışımalar yaşanmıştı. Güvenlik önlemleri çok yoğundu. İçeride yüze yakın güvenlik görevlisi vardı. Aile üyelerinin tümü salona alındı. Polis onların ününde bir bariyer kurmuştu.

Ardından karar okundu. Herhangi bir tepki gelmedi, çıt çıkmadı. Tamamen bir sessizlik hakimdi. Biz etrafımıza baktık, özellikle sanıklara baktık. Sanıklardan herhangi bir tepki gelmedi, özellikle anne Yüksel Güran'dan bir tepki gelmesini bekledik. Hiçbir tepki vermediler."