Narin cinayetinde mütalaa açıklandı... Kızı kaybolmuş gibi davranmadı

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Davanın ilk duruşması, 7 Kasım’da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

‘BİRLİKTE HAREKET ETTİLER’

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili ‘iştiraken kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

- Nevzat Bahtiyar’ın kullanmakta olduğu kırmızı arabayla Narin Güran’a ait cansız bedeni son olarak alınan beyanında belirttiği gibi ikametten aldığı ve bıraktığı Eğertutmaz Deresi’ne gittiğinin belirlendiği, olay günü ve olay saatinde sanık Salim Güran ile birlikte Narin Güran’ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alındığında diğer sanıklar ile birlikte Narin’in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu ifade edildi.

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- Anne Yüksel Güran hakkında savcılık mütalaasında, fail olarak değerlendirilmesi şöyle anlatıldı: “Olayın başından beri bir anne içgüdüsü ile kızının kaybolduğu gibi bir davranışta bulunmayıp kızı Narin’in ölümünü kabullenişine dair hareketler sergilemesi dikkate alındığında sanık Yüksel Güran’ın diğer sanıklarla birlikte Narin’in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu belirlendi.”

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

- Ağabey Enes Güran’ın da olay günü ve sonrasında alınan beyanlarında Narin Güran’ın kaybolduğu saatle ilgili sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu, Enes Güran’ın arkadaşları olan tanıkların çelişkili beyanları dikkate alındığında sanığın olayın en başından itibaren ısrarla çelişkili beyanlar ile tutum ve davranışlarda bulunduğunu, eyleme iştirak etmiş olmanın korkusuyla bu şekilde davrandığının açıkça mahkeme huzurunda da görüldüğü, dolayısıyla diğer sanıklar ile birlikte Narin’in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu ifade edildi.

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- Savcılık mütalaasında, amca Salim Güran’ın da cinayetin faili olduğuna ilişkin şunlar söylendi: “Nevzat Bahtiyar isimli şahsın alınan beyanında Narin Güran’ın yerde yatar vaziyette iken ağzından sıvı geldiği yönündeki beyanının da DNA profilinin biyolojik örnekten elde edilmiş olabileceği ve sanık Salim Güran’a bulaşması sonucu araçta bulunması hususlarını kuvvetle muhtemel ortaya koyduğu, bu sebeplerle sanığın öldürme eylemi içerisinde olduğu ve delilleri karartmaya çalıştığı, dolayısıyla diğer sanıklar ile birlikte Narin’in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu...”