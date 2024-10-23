Narin cinayetinde dakika dakika 21 Ağustos

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DİYARBAKIR’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin iddianamedeki ‘dar alan baz çalışması’ kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen ‘bilirkişi’ tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.

İşte o verilere göre dakika dakika 21 Ağustos...

Salim Güran:

14.52: Evinden çıktı.

14.55: Kendi evi ile Narin’in evi arasındaki yoldaydı. 15.18’e kadar Narin’in evinin çevresinde ve yakınındaydı.

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15.20: Narin’in evine geldi ve daha sonra ahır kısmına geçti.

15.22: Evin içine geri geldi.

15.26: Bu dakikaya kadar Narin’in evinde, mutfağın karşısındaki ‘boş oda’ denilen yerdeydi. 15.32’ye kadar evin içinde dolanmaya devam etti.

15.36: Ahırın arka kısmına geçti ve eve geri döndü.

15.41: Ahırın arka kısmına tekrar geçti, bir dakika sonra da Narin’in evi ile kendi evi arasındaki yoldaydı.

15.43: Narin’in evinin önüne geldi.

15.52: Narin’in evinden (işçisi) Mehmet Selim Atasoy’u aradı, 31 saniye görüştü. 16.10 sıralarında Narin’in evinden ayrılıp köyün yukarısındaki mısır tarlasına doğru gitti.

Nevzat Bahtiyar:

15.08: Salim Güran’ı aradı, 42 saniye görüştü.

15.10: Narin’in evi ile Salim’in evi arasındaki yolun yakınındaydı.

15.18: Narin’in evinin çok yakınında.

15.26: Narin’in evinin önüne geldi.

15.27: Evin içinde ve müştemilatındaydı.

15.35: Bu saate kadar evde kaldı.

15.40: Okul civarındaydı.

15.57: Tarla kısmına geçti.

16.00: Narin’in cesedinin bulunduğu bölgedeydi.

16.35: Cesedi sakladığı yerden ayrıldı, köye geldi.

Yüksel Güran:

14.28/15.38: Bu saatler arasında evindeydi.

15.39/16.39: Bu saatler arasında da evindeydi, sonra da evde dolaşmaya devam etti.

Enes Güran:

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14.30: Evdeydi, 15.41’e kadar evde kaldı.

15.51: Evin müştemilatındaydı.

15.57: Salim Güran’ın evine geçti.

16.04: Yeri tespit edilemedi.

16.11: Kendi evine döndü ve 17.50’ye kadar evde kalıp sonra evden ayrıldı.

AYNI ZAMANLARDA AÇIP KAPATMIŞLAR

RAPORDA sanıkların telefonlarını aynı saatlerde kapatıp açtığına dair de tespitler yer aldı. Bu tespitlere göre anne Yüksel Güran evdeyken 14.28’de telefonunu kapattı. Aynı gün 15.38’de yine evdeyken telefonunu açtı. Abi Enes Güran da evdeyken 14.30’da telefonunu kapattı ve 15.41’de yine evdeyken telefonunu açtı.

EVDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

İDDİANAMEDEKİ analiz raporlarına dayanan nihai değerlendirmede, “Ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebeple Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır” denildi.

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HEPSİ ORADAYDI

ÜÇ savcının imzasını taşıyan 14 sayfalık iddianamede amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası talep ediliyor. İddianamede Narin’in bu dört kişi arasında kim tarafından ve neden öldürüldüğüne dair doğrudan bir tespit yok. Ancak ‘dar alan baz çalışması’ kayıtlarına göre cinayetin işlendiği değerlendirilen zaman aralığında hepsinin Narin’in katledildiği evde olduğunun anlaşıldığı belirtiliyor.