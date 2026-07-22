Narin cinayetinde Bahtiyar’ın kardeşiyle oğluna hapis talebi

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik kontrolleri yapıldığı, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği anlatıldı.