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Narin cinayetinde Bahtiyar’ın kardeşiyle oğluna hapis talebi

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#Narin Cinayeti#Diyarbakır Adliyesi#Silah Kaçakçılığı
Narin cinayetinde Bahtiyar’ın kardeşiyle oğluna hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan ve ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar (22) ve kardeşi tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar (37) hakkında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik kontrolleri yapıldığı, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği anlatıldı.  

 

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#Narin Cinayeti#Diyarbakır Adliyesi#Silah Kaçakçılığı

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