Narin cinayetinde 10 klasörlük dava dosyasını Hürriyet muhabiri didik didik inceledi... Narin’i ne gören var ne tanıyan

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HÜRRİYET, Narin cinayetinin 10 klasörden oluşan dava dosyasına ulaştı. Dosyadaki yaklaşık 4 bin sayfa evrak içinde soruşturmanın başından beri yapılan bütün işlemlerin detayları, görüntüler, fotoğraflar, ifadeler, ses kayıtları ve diğer detaylar var. Dosyadaki detaylara göre Tavşantepe köyünden 172 kişinin ‘tanık’ ve ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadesi alındı. Narin’i görüp görmedikleri soruldu. Neredeyse tamamında “Görmedim, duymadım” cevapları var. Narin’i canlı gören son kişilerden köy imamı ve Narin’in cesedini bulan komutanın ifadeleri de dosyada. Ayrıca Narin aranırken baba Arif Güran’a atılan “Ben Narin” şeklindeki mesajın detayları da dosyadaki tutanaklar arasında...

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‘TANIMAM ETMEM’

Dosyada tanık veya bilgi sahibi olarak ifadesi alınanların neredeyse hepsine “21 Ağustos’ta Narin Güran’ı gördünüz mü, gördüyseniz nerede ve hangi saatte gördünüz?” diye sorulmuş. Bu soruya verilen cevaplar şöyle:

M.K. (Emlakçı): “O gün Narin’i hiç görmedim.”

A.A. (İşçi): “O gün ne kızı ne abisini gördüm.”

Z.A. (Çiftçi): “Evden hiç çıkmadım.”

D.G. (Kuzeni): “O gün hiç görmedim.”

R.K. (İmam): “Kuran kursuna gelen öğrencilerin çoğunu tanırım, Narin’i tanımıyorum.”

M.B.D. (Emekli): “Görmedim, zaten tanımam etmem.”

C.K. (Demir Ustası): “Narin’i hiç görmedim.”

HEP AYNI CEVAPLAR

M.M.K. (Köylü): “En son 7 Ağustos’ta bize misafir geldiklerinde görmüştüm.”

N.K. (Korucu): “Bu sene hiç görmedim, kaybolmadan önce de görmedim.”

T.K. (Ev Hanımı): “Onu bu sene hiç görmedim.”

M.K. (Köylü): “Bu sene hiç görmedim.”

F.K. (Ev Hanımı): “Görmedim ve tanımıyorum.”

R.K. (Kasap): “Evimiz köyün biraz dışında, o yüzden hiç görmedim.”

M.N. (Öğretmen): “Narin’i hiç görmedim.”

S.K. (Ev Hanımı): “Kaybolmadan iki gün önce görmüştüm, sonra görmedim.”

Ö.S. (Çiftçi): “Uzun zamandır rahatsız olduğumdan en son 1.5 ay önce gördüm, olay günü hiç görmedim.”

H.K. (Korucu): “En son Kurban Bayramı’nda görmüştüm.”

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NEVZAT’IN İLK İFADESİ

Dosyada Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cesedi bulunmadan 4 gün önce, 4 Eylül’de ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdiği ilk ifadesi de var. Daha önce gündeme gelmeyen bu ifadede Nevzat Bahtiyar, o gün telefonla ağabeyi dışında kimseyle görüşmediğini, gün boyu Çarıklı’da olduğunu, Tavşantepe’ye de 19.00’da geldiğini söylüyor. Ancak jandarma Salim Güran ile 15.08’de yaptığı görüşmeyi hatırlatıyor. “Daha önce kimseyi aramadığımı söylediysem de hatırlamadığım için söyledim. Siz söyleyince hatırladım. Aradığım kişi köyün muhtarı Salim Güran... Suyun kesik olduğunu, ne zaman yapılacağını sordum. Bunun dışında Salim Güran ile yüz yüze veya telefonla görüşmem olmadı.”

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10 klasörden oluşan 4 bin sayfalık dava dosyası. Musa Kesler yazdı

NARİN’İN CANSIZ BEDENİNİ BULAN KOMUTAN: ÇUVALIN AĞZI İPLE BAĞLIYDI

NARİN’in cesedini derede bulan jandarma komutanının ifadesi de dosyada yer aldı. Astsubay Casim Buğra Gör, ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla cesedi 8 Eylül’de derede nasıl bulduğunu savcılığa şöyle anlattı: “8 Eylül 2024 günü, sabah saat 06.00 sıralarında Bağlar İlçesi, Tavşantepe köyünde Eyertutmaz Deresi’nde dört arkadaşımla birlikte Narin Güran’ı aramaya başladık. Bir çuval gördüm. Çuvalı sonda ile kontrol ettim. Çuvalın ağzı kırmızı iple bağlanmıştı. Su içinden aldık. Emin olmak için bıçak marifetiyle çuvalı kestik. İçindekinin insan bedeni olduğunu gördüğümüzde oradaki ekiplere bilgi verdik.”

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İMAM: İLK DEFA GELDİ

Dosyada Narin’i canlı gören en son kişilerden köy imamı R.K.’nın ifadesi de var. Köy imamı R.K., Narin’in kursa hiç gelmediğini, 21Ağustos’ta ilk defa geldiğini söyledi. R.K., Narin’in son sözlerinin şöyle olduğunu ifade etti: “15.05’te kurs sonlandı. Öğrenciler bahçeye çıktığı sırada, Narin’in arkadaşlarına hitaben ‘Eve gidip yemek yedikten sonra saat 17.00’de Zelal’lerde buluşacağız’ dediğini duydum.”