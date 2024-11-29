×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Narin cinayeti soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Köylüler ve ailesi tarafından aranmaya başladığı anlar kamerada...

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 13:02

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Narin Güran (8) cinayetine ilişkin dava dosyasına, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerin birinde saat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluşup dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin, Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı, diğer çocuğun onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra caminin olduğu yöne doğru gittikleri yer aldı.

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Köylüler ve ailesi tarafından aranmaya başladığı anlar kamerada...

İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERAracında Narinin DNAsı tespit edilmişti Salim Güranın kullandığı aracın görüntüleri dava dosyasındaAracında Narin'in DNA'sı tespit edilmişti! Salim Güran'ın kullandığı aracın görüntüleri dava dosyasındaHaberi görüntüle

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Köylüler ve ailesi tarafından aranmaya başladığı anlar kamerada...

KENDİNİ YERE ATTI

Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos’ta Narin’i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, saat 20.02’den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37’de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı görülüyor.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Köylüler ve ailesi tarafından aranmaya başladığı anlar kamerada...

Haberin Devamı

Bir süre sonra diğer çocuk, onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra, beraber caminin olduğu yöne doğru gidiyorlar. Ardından saat 21.00 sıralarında kalabalığının büyüdüğü görülüyor. 

İLGİLİ HABERAile üyelerinin toplantı görüntüleri dava dosyasına girdiAile üyelerinin toplantı görüntüleri dava dosyasına girdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!