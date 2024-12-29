Narin cinayeti davasında anne amca ve abi müebbet aldı

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvala konulmuş ve üzeri taşlarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasında karar açıklandı.

YOĞUN GÜVENLİK

Karar duruşması öncesi hem mahkeme salonu dışında hem salonda yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Koridorlarda teçhizatlı polis ekipleri hazır bekletildi. Jandarma, sanıkların salona girişinden oturacakları yere kadar özel bir güvenlik koridoru oluşturdu. Önce amca Salim ve abi Enes Güran daha sonra ise anne Yüksel Güran getirildi. Salona en son Nevzat Bahtiyar getirildi. Sanık yakınlarının ve üç gündür mahkemeyi takip eden edenlerin de alınmasıyla salon hınca hınç doldu. Mahkeme Başkanı, salon düzeni için talimatlarını verdikten sonra sanıklara son sözlerini sordu.

SON SÖZLER

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İlk söz anne Yüksel Güran’a verildi. Yüksel Güran suçlamaları kabul etmeyerek “Yüreğim yaralı ama Rabbim şahidim ve kefilim. Kızımın katili olmadım. Başım diktir, şu an yanında duruyorum. Son söz sizin. Rabbim yanına koymasın” dedi. Daha sonra söz alan davanın itirafçı sanığı Nevzat Bahtiyar da “Kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim bana verdi, ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse cezama razıyım. Yemin ederim ben öldürmedim” şeklinde konuştu.

Abi Enes Güran üzerine atılı iddiaları redderek “Hep doğruyu söyledim, hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Suçları kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı istiyorum” dedi. Son sözü alan amca Salim Güran da şunları söyledi: “Narin yeğenim ve canımdır. Ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz (katil) meydan da ama kimse öküz burada demiyor.”

HEYET KARARI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Amca Salim Güran, abi Enes Güran ve anne Yüksel Güran, “iştirak halinde kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İndirim uygulanmadı, tutukluluğun ise devamına karar verildi.

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Karardan sonra sanıklardan veya yakınlarından bir tepki gelmedi. Kararı sükunetle karşıladılar. Kararın açıklanmasının hemen ardından da salondan çıkarıldılar.

BAKANLARDANTEPKİLER

- Kararın açıklanması sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin tecelli etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

NEVZAT BAHTİYAR’I SUÇLADILAR

- Güran Ailesi ve sanıklar mahkeme süresince Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ı suçlamıştı. Dün gerçekleşen mahkemenin son gününde de bu durum değişmedi. Son savunmasını yapan anne Yüksel Güran, “Diyorlar ki ‘Nevzat masumdur.’ Güran Ailesi ne yaptı? Nevzat’ın babasının 1 metre tarlası yok o köyde. Güran Ailesi’nden kim onlara zulüm yapmış? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Babalar, anneler cezaevinde, çocukları dışarıda. Sen bütün Güranların katilisin sadece Narin’in değil” diyerek Nevzat Bahtiyar’ı suçladı.

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KATİL BELLİ DEĞİL

- Kararda katilin kim olduğu ve cinayetin sebebine dair bir tespit veya değerlendirme yer almadı. Mahkemenin sanıklara bu cezaları verme gerekçesi ile olayda hangi sanığı nasıl konumlandırdığı, gerekçeli kararda detaylarıyla açıklanacak. O zaman mahkemenin katilin kim olduğu ve cinayetin neden işlendiğine dair kanaati de görülmüş olacak. Gerekçeli kararın birkaç hafta içerisinde çıkması bekleniyor.

Hürriyet muhabiri Musa Kesler, duruşmayı Diyarbakır’da izledi.