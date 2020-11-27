Nargile keyfi çok pahalıya patladı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bağlar Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yaptı. Kafede yapılan incelemede, 3 masada okey oynandığı, bir masada ise nargile içildiği belirlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmayan kafedeki 13 kişiye, 11 bin 710 TL ceza kesen polis, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler, işletmedeki 9 adet nargileye de el koydu.