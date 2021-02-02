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Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama

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Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
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ADANA'nın Yüreğir ilçesinde narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle uygulama yapıldı. Uygulamada, biri termal görüşlü iki dron ile havadan destek verildi.

Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
Büyük bir alanda narenciye üretiminin yapıldığı merkez Yüreğir ilçesinde bahçelerden hırsızlık olaylarının önüne geçilmek için polis ekipleri uygulama yaptı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü'nden motosikletli yunus polisleri de destek verdi. 150 polisin görev aldığı uygulamada toplam 37 mahallede yer alan narenciye bahçelerinin çevresinde hırsızlık olaylarına karşı araçlı ve yaya devriyeler gerçekleştirilirken, biri termal görüşlü iki dron ile havadan anbean izleme yapıldı. Sabah saatlerine kadar süren uygulamada, suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama

 

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