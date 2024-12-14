‘Narcos Esad’ın captagon fabrikası

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Suriye’den kaçan Beşar Esad rejiminin ticaretinden milyar dolarlık kazanç elde ettiği uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıktı. Ülkeyi ‘narko devlet’e çeviren rejimin uyuşturucu üretim merkezlerinden biri de başkent Şam’a 15 kilometre uzaklıktaki Duma’daydı.

Fevzi KIZILKOYUN/ŞAM

Sanayi bölgesi olan Duma’da dağ eteklerine gizlenmiş, demir kapılar ve yüksek beton duvarlarla çevrili uyuşturucu madde ‘captagon’ fabrikası bulundu. Rejim döneminde askeri bölge olan dağ yolunun bitiminde kurulan fabrika, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasallarla dolu. Daha önce cips üretimi için kurulan fabrika 2018 yılından bu yana uyuşturucu merkezi olmuş. Fabrikanın bodrum katına inildiğinde ise uyuşturucu paketleme atölyesi bulunuyor. Atölyede, elektrik panosunun içindeki yapay bobin içine yerleştirilen sevkiyata hazır binlerce uyuşturucu hap dikkati çekiyor.

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MEKSİKA KARTELLERİ GİBİ

Başkent Şam’daki Mezze Askeri Havaalanı’nda da uyuşturucu üretim atölyesi ortaya çıktı. Askeri İstihbarat Servisi’nin kullandığı karargâhın altında captagon üretim atölyesi bulundu.

Üretilen captagon haplar, başka ülkelere gönderilmek üzere yapay taş, elma, nar, kavun gibi meyve ve sebze kalıplarına yerleştirilmiş.

Depodan çıkarılan uyuşturucu haplar ve imalatında kullanılan ekipman, burada yakılarak imha edildi. Ülkedeki uyuşturucu imalatının başında ise 4. Tümen’i yöneten Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad vardı. Uyuşturucu üretim merkezlerini kendine bağlayan Mahir Esad, bu noktaları yönetimindeki rejimin askeri gücüyle koruyordu. Ülkedeki captagon sevkiyatları da yine rejim güçlerinin korumasında ve bilgisi dahilinde farklı ülkelere yapılıyordu. Rejim tarafından üretilen captagon kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı olarak başta Körfez Arap ülkelerine ve Avrupa’ya ulaştırılıyordu. Rejim, yasadışı uyuşturucu ticaretinden, Meksika uyuşturucu kartellerinden yaklaşık üç kat daha fazla kazanıyordu. Uyuşturucudan sağlanan kazancın, Suriye’nin yasal ihracat gelirinin iki katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Suriye’de uyuşturucu maddenin tek bir hapının üretimi sadece birkaç sente mal olurken, captagon Ortadoğu’nun zengin şehirlerinde 25 dolara kadar satılabiliyor.

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CİPS KILIFINDA UYUŞTURUCU

Duma’daki uyuşturucu fabrikasının dış duvarının yapımında işçi olarak çalışan Halil Aziz, “Burası cips fabrikası olarak kuruldu. Sonra 2018 yılında rejim gelip bu fabrikaya el koydu.

Fabrikanın etrafına yüksek beton duvarlar yaptırdı. Ben de duvar yapımında işçi olarak çalıştım. Uyuşturucu üretildiğini bilmiyordum, ama sürekli rejimin önemli adamları, rejim askerleri buraya geliyordu. Yemek yiyorlardı, eğleniyorlardı. İzni olmayan kimse bu fabrikaya yaklaşamıyordu. Yasaktı, her tarafta silahlı kişiler vardı. Captagon üretildiğini ise Esad kaçtıktan sonra öğrendim” dedi.