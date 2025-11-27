Nar ağacında açan meyve hayrete düşürdü! | ' Bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim'

Haberin Devamı

Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde bahçeye ekilen kabak, nar ağacının tepesinde meyvelerini verdi.

Bahar aylarında kabak çekirdeklerini toprağa gömdüğünü belirten Memnune Acıkara, "Kabaklar dökecek diye çok uzun süre bekledim. Sulamasını yaptım, yabani otlarını temizledim. Her tarafa kol attı ancak bir türlü meyveye dönmedi.

Ben artık kış geldi bu zamandan sonra meyve vermez diye düşünüyordum. Daha sonra iki nar ağacımın tepesinde kabakların olduğunu gördüm. Toprakta yetişmeyen kabaklar nar ağaçlarında yetişti. Bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim duymadım. Emeklerim çok şükür boşa gitmedi" dedi.

Haberin Devamı