Naoh asit mi baz mı?

Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH–) iyonu bulunduran maddelere baz denir. Bazların sulu çözeltilerinde iyonlarına

ayrışması "NaOH => Na+ + OH-" bu şekilde olmaktadır.

Baz asidin karşıtıdır; fakat baz olmadan hiçbir asit tepkimesi gerçekleşemez. Bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle tuzlar ve su oluşur.

Kostik (yakıcı) alkali denen en kuvvetli bazlar (NaOH ve KOH), büyük bir dikkatle ve sakınılarak kullanılması gereken çok tehlikeli maddelerdir.

En önemli alkalilerden biri olan NaOH beyaz renklidir. Ya ince levha ve çubuklar halinde katı olarak ya da suda

eritilerek sıvı halde satışa sunulur.



Sabun yapımında ve reyon denilen yapay ipekli kumaşların üretiminde çok önemli bir ham madde olan sudkostik, ayrıca pamuk ipliklerine sağlamlık ve parlaklık kazandırmak amacıyla pamuklu dokuma sanayisinde de kullanılır.

NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır.

– Kuvvetli bazlar metallere ve dokulara tahriş edici etki yapar.

– Amonyağın buharı göze, burna ve solunum yoluna zarar verir.

• Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır.

– Bu yüzden sabun ağza ve göze değdiğinde acı verir.