Nant Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Başkonsolosluk bir ülkenin başka bir ülkenin ticari şehirlerinde açtığı merkezlerdir. Her ülke farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarına hizmet ulaştırmak için vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde konsolosluklar açmaktadır. İşte Nant başkonsolosluğuna dair merak edilen tüm detaylar.
Türk Başkonsoloslukları bulundukları bölgedeki Türk vatandaşlarının ihtiyacı olan resmi evrakların düzenlenmesi ve işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.
Nant Türk Başkonsolosluğu Fransa Nantes'te bulunmaktadır. Nant Başkonsolosluğu sorumluluk bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarına sunduğu hizmetleri sunmaktadır. 16 adet görev bölgesi bulunmaktadır. Bu görev bölgesinde sunduğu hizmetler ise şu şekilde sıralanabilir:
Doğum İşlemleri
Evlilik İşlemleri
Nüfus İşlemleri
Askerlik İşlemleri
Pasaport İşlemleri
Noter İşlemleri
Adli Konular
Ölüm İşlemleri
Diğer E-devlet İşlemleri
Nant Türk Başkonsolosluğu İletişim
Randevular sadece www.konsolosluk.gov.tr resmi web site adresinden alınarak işlemler gerçekleştirilmektedir.
Telefon: +33 2 40 75 73 87
Faks: 00 33 982 63 77 98
E-posta: consulatturque@bbox.fr
Nant Türk Başkonsolosluğu Adresi
Resmi Posta Adresi: 20 Quai François Mitterand 44200 Nantes
Bu adres Nant Adliye Sarayının hemen yanında bulunmaktadır.
Nant Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri
Nant Türk Başkonsolosluğu hafta içi her gün hizmet vermektedir. Saat 09:00 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi pazar günleri resmi tatil günleridir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle