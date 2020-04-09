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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Nant Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Nant Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Başkonsolosluk bir ülkenin başka bir ülkenin ticari şehirlerinde açtığı merkezlerdir. Her ülke farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarına hizmet ulaştırmak için vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde konsolosluklar açmaktadır. İşte Nant başkonsolosluğuna dair merak edilen tüm detaylar.

Türk Başkonsoloslukları bulundukları bölgedeki Türk vatandaşlarının ihtiyacı olan resmi evrakların düzenlenmesi ve işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.

 Nant Türk Başkonsolosluğu

 Nant Türk Başkonsolosluğu Fransa Nantes'te bulunmaktadır. Nant Başkonsolosluğu sorumluluk bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarına sunduğu hizmetleri sunmaktadır. 16 adet görev bölgesi bulunmaktadır. Bu görev bölgesinde sunduğu hizmetler ise şu şekilde sıralanabilir:

 Doğum İşlemleri

 Evlilik İşlemleri

 Nüfus İşlemleri

 Askerlik İşlemleri

 Pasaport İşlemleri

 Noter İşlemleri

 Adli Konular

 Ölüm İşlemleri

 Diğer E-devlet İşlemleri

 Nant Türk Başkonsolosluğu İletişim

 Randevular sadece www.konsolosluk.gov.tr resmi web site adresinden alınarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

 Telefon: +33 2 40 75 73 87

 Faks: 00 33 982 63 77 98

 E-posta: consulatturque@bbox.fr

 Nant Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Resmi Posta Adresi: 20 Quai François Mitterand 44200 Nantes

 Bu adres Nant Adliye Sarayının hemen yanında bulunmaktadır.

 Nant Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

 Nant Türk Başkonsolosluğu hafta içi her gün hizmet vermektedir. Saat 09:00 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi pazar günleri resmi tatil günleridir.

 

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