Namib Çölü nerede ve hangi kıtada? Namib çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Zorlu koşulları ile beraber Namib çölü oldukça sert şartlara sahip çöllerden biridir. Ortalama sıcaklığın yüksek olduğu yer bölgede yaşayan canlıları da oldukça zorlamaktadır. Yine de bölgede yaşamını sürdüren canlılar olduğunu dile getirmek mümkün. Bu konuda bölgenin iklim şartları, sıcaklığı ve nerede olduğuna dair detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Namib Çölü Nerede?

Dünyanın en bilinen ve popüler çölleri arasında yer alan Namib çölü Afrika'nın güneyinde yer almaktadır. Atlas okyanusuna kıyısı olan bir çöl olarak da öne çıkan Namib çölü, yerleşim yeri olarak kullanılan bir noktası da bulunmamaktadır.

Namib Çölü Hangi Kıtada?

En çok merak edilen konulardan biri de Namib Çölü’nün hangi kıtada olduğudur. Bu çöl Afrika kıtasında yer alır. Daha çok Afrika Bölgesi'nin Güney kısmında bulunan bir çöl olarak da dile getirmek mümkün.

Namib Çölünün Sıcaklığı

Çok yüksek sıcaklıklara ulaşmış olan Namib Çölü, bütün mevsim boyunca kurak geçen bir bölgeye sahiptir. Özellikle değişik kısımlarında sıcaklık farklarının fazla olması sayesinde, belli başlı bazı canlılar da yaşamaktadır.

Namib Çölünün İklimi

Tüm mevsimler boyunca sıcak geçen Namib çölü, yarı kurak bir iklime sahiptir. Devasa kırmızı kum tepelerine sahip olan bu çöl, yıl boyunca düşük yağışlar almaktadır.

Namib Çölünün Canlıları

Çok sıcak ve kurak bir bölge olmasına rağmen Namib çölü içerisinde pek çok farklı canlı yaşamaktadır.

- Deve kuşları,

- Oriks antilopları,

- Namaqua bukalemunu,

- Karıncalar,

- Namib kertenkelesi,

- Çöl örümceği,

- Akrep,

Namib Çölünün Bitki Örtüsü

Namib çölünün büyük bir kısmının bitki örtüsü yetişmeyen bir alandır. Çölün büyük çoğunluğunda az bir yağış alan bölge nedeniyle pek fazla bitki örtüsü bulunmaz. Ancak belli başlı bazı noktalarda Afrika’ya özgü bitki örtüsünün nadir de olsa rastlama durumu yaşanabilmektedir.