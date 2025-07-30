Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var! Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar

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Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

Üreticilerden Aydın Çorbacı ise Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz." dedi.

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