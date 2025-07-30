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Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var! Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar

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#AB Coğrafi İşaret Tescili#Taşköprü Sarımsağı#Üretici
Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 10:25

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.

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Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar

Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar

Üreticilerden Aydın Çorbacı ise Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz." dedi.

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Namı tüm dünyaya yayıldı: AB coğrafi işaret tescili var Tarladan toplayıp ilçede satıyorlar

 

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#AB Coğrafi İşaret Tescili#Taşköprü Sarımsağı#Üretici

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