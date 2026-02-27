Haberin Devamı

Türk basının amiral gemisi Hürriyet, yenilenen akılı telefon uygulaması Hürriyet Super App ile hayatınızı kolaylaştırmaya geliyor. Çünkü Hürriyet Super App sadece bir haber uygulaması değil, hayatınızın her alanında size eşlik edecek bir yaşam asistanı.

Hürriyet Super App'te bulunan Kıble ve Kur'an özelliğini kullanarak alacağınız bildirimler yardımıyla ezan okunduğunda haberdar olabilir, her yerden kıblenin yönünü kolayca bulabilir namazlarınızı vaktini kaçırmadan kılabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca imsakiye ile iftar ve imsak vakitlerini takip edebilir, bu aya özel içeriklerle sağlığınızı da koruyabilirsiniz.

Ek olarak, Kıble ve Kur'an özelliği altında bulunan dualar, ayetler ve hadislerle manevi dünyanızı zenginleştirebilir, Cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilir, zikir sayacını kullanarak telefonunuz yardımıyla ibadetinizi nerede olursanız olun yerine getirebilirsiniz.

HÜRRİYET SUPER APP'TE BAŞKA NELER VAR?

Hürriyet Super App, sadece ibadetlerinizi değil hayatınızın her anını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. İşte uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz özelliklerden birkaçı...

Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyadan anlık haber bildirimleriyle gündemi cebinizde taşıyın.

Köşe Yazarları: Hürriyet'in en sevilen yazarlarının güncel analizlerini ve yorumlarını kaçırmayın.

Nöbetçi Eczane: Acil ihtiyaç anında size en yakın nöbetçi eczaneleri kolayca bulun.

Deprem Haritası: AFAD'dan alınan anlık deprem bilgileriyle güvende kalın.

Oyunlar: En popüler mobil oyunlara telefonunuza indirme zahmeti olmadan tek dokunuşla ulaşın.

Astroloji: Retrolar, tutulmalar, yeni aylar... Gökyüzünün mesajlarını kaçırmayın.

Hesaplama Araçları: Kredilerden vergilere, aracınızın yakıt tüketiminden vücut kitle indeksinize, ihtiyacınız ola tüm hesaplama araçları bir arada...

Bulmaca: Çengel, kare, mozaik... Zihninizi çalıştırmanın ve beyin fonksiyonlarınızı geliştirmenin en eğlenceli yolunu keşfedin.

Eğlence: Dilerseniz Kanal D dizilerini izleyin, dilerseniz Radyo D'yi dinleyin.

HEMEN İNDİRİN, HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIN!

Hürriyet Super App, sadece bir haber uygulaması değil, hayatınızın her anında size eşlik edecek bir yaşam asistanı...

Her bir ihtiyacınız için farklı uygulama indirmenize, uygulama mağazalarında kaybolmanıza gerek yok. Güvenilirliğiyle, kapsamlı içerikleriyle, kullanıcı dostu arayüzüyle Hürriyet Super App, birçok ihtiyacınızı aynı anda karşılayacak şekilde tasarlandı.

Teknoloji ve bilginin birleştiği bu uygulama, hayatınızı çok kolaylaştıracak.

Siz de Hürriyet Super App'i hemen indirin, bir yandan gündemin nabzını tutarken bir yandan da ihtiyaçlarınıza kolayca ulaşın. Hayatın her anında Hürriyet'in yenilenen dünyasında buluşalım.