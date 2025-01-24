×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Namaz
Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 12:17

Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz akşam namazı için gittiği camide namaz sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Danışmaz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı. Akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.

Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Öte yandan Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Namaz

BAKMADAN GEÇME!