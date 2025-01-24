Namaz sırasında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

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Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı. Akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.

Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Öte yandan Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.