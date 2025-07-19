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Namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü

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#Camide Cinayet#Olay Yeri İnceleme#Otopsi
Namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 19:23

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Şevki Tanrıkulu (63), Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı. Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

NAMAZ KILARKEN BIÇAKLADI

Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Y.Ş, polise teslim oldu. Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

 

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#Camide Cinayet#Olay Yeri İnceleme#Otopsi

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