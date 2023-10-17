Naldo’nun yoğun bakımdaki oğlundan acı haber

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Antalya Konyaaltı’nda 7 Eylül günü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo’nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti’nin kullandığı otomobil de savrulup aynı yönde giden Cüneyt Eslik’in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo’nun oğlu Davi Pereira (4), diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Davi’nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ameliyat edilen ve 40 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Davi, dün 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi.