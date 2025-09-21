Nakliye asansöründeki koltuk üzerine düşmüştü: Küçük Ebrar hayatını kaybetti

×
Güncelleme Tarihi:

#Kaza#İzmir#Nakliye Asansörü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 12:07

İzmir’in Menderes ilçesinde gerçekleşen korkunç olaydan acı haber geldi. Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş (9) hayatını kaybetti.

Olay, dün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. H.Y.’nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı. 

