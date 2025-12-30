×
HABERLERGündem Haberleri

Nakliyatçılık mesleğini sürdürüyor ama yeteneğiyle dikkat çekiyor! 'Boş zamanlarımda arabanın içinde yapıyorum'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 10:13

Mersin'de 69 yaşındaki Hüseyin Çakır, nakliyatçılık mesleğinin yanı sıra çocukluğundan bu yana kendine hobi edindiği resim çizme yeteneğiyle ortaya çıkardığı eserleri çocuklara dağıtarak gönüllere dokunuyor. İlkokul yıllarında kalemi eline alan Çakır'ın resimlerini görenler onu ressam sanırken, çevresindekiler de 'ressam' diye hitap ediyor.

Evli 4 çocuk babası 69 yaşındaki Hüseyin Çakır, kamyonetiyle Tarsus ilçesinde 20 yıldır nakliyatçılık yaparak geçimini sağlıyor. İlkokul yıllarında kendine hobi edindiği resim çizmeyi de bırakmayan Çakır, aracında beklerden boş zamanlarında çizimler yapıyor.

Çizdiği resimleri satmak yerine sevdiklerine ve çevresindeki insanlara hediye etmeyi tercih eden Çakır, bu sayede gönüllere de dokunuyor. Resim yapmanın sadece bir hobi değil, mutluluğu paylaşmanın bir yolu olarak gören ve ilerlemiş yaşına rağmen çizimlerini sürdüren Çakır, azim ve tutkunun yaşla sınırlı olmadığını gösterdi.

"ARABANIN İÇİNDE RESİM ÇİZİYORUM"

Yıllardır sürdürdüğü nakliyatçılık mesleğiyle ailesinin geçimini sağladığını belirten ve resim tutkusunu anlatan Hüseyin Çakır," İlkokuldan çizim yapıyordum, herkes beğeniyordu. Devam ettim. Nakliyat işine başladım, iş olduğu zaman işe gidiyorum, iş olmadığı zaman resim çiziyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Resim aşkı boş zamanlarımı değerlendirmek için. Kahve kültürüm yok, arabanın içinde resim çiziyorum. Çizdiğim resimleri bazen nakliyat işi yaptığımda çocuklara dağıtıyorum "dedi.

"BENİ RESSAM OLARAK TANIRLAR"

Bin 800'e yakın resim çizdiğini anlatan Çakır, "Arkadaşlarım yardımcı olalım sergi aç diyorlar. Sergi açmak gibi düşüncem yok, vakit geçiriyorum. Şoförlükten kalan vaktimde resim çiziyorum. Burada da beni ressam olarak tanırlar. Resimlerimi çocuklara dağıtıyorum, o da benim hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman maddi karşılık beklemiyorum, çocukların hoşuna gitmesi beni sevindiriyor" diye konuştu.
İlçe sakinlerinden Hamza Baştürk ise Çakır'ı ressam olarak tanıdıklarını belirterek "Burada nakliyatçılık yapıyor. İşinin başındaydı. Arabasının içinde devamlı resim çizer, iyi bir ressam, iyi çizimci. Çok hoşumuza gidiyor, çok güzel resimler yapıyor, bana da resim sözü var, daha eli değmedi" ifadelerini kullandı.

