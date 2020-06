Naklen şiddet

Ankara Keçiören’de 3 Haziran’da Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen (21), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Soruşturma dosyasına göre Esen, 2 Haziran’da erkek arkadaşı Ümit Can U.’ya mesajlar atarak, ilişkilerinin çok kötü gittiğini yazdı. İkili arasında telefon mesajlaşmaları yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmadan bir gün sonra Esen’e ulaşamayan erkek arkadaşı Ümit Can U., eve gidince kız arkadaşını ölü buldu.

ESEN’DEN SON MESAJ

Esen’in cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi ve olay yeri incelemesinde Esen’in evde yalnız olduğu sırada intihar ettiği belirlendi. Savcılık raporuna göre ceset üzerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanılmadı. İfadesine başvurulan Ümit Can U.’nun, “Olaydan önceki akşam Sema ve arkadaşlarımla yemek yedik. Evine bıraktım onu. Arkadaşımın evinde alkol aldım. WhatsApp üzerinden tartışma çıktı. Bana ‘Yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın’ şeklinde son mesajı attı. İntihar edeceğini düşünmedim” dediği öğrenildi.

Esen’in 17 Nisan’da erkek arkadaşı Ümit Can U. tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video ise sosyal medyada paylaşıldı. Video görüntülerde Ümit Can U.’nun, yerde baygın halde yatan Esen’i kaydettiği görülüyor. Görüntülerde arkadan bir sesin, “Onu mu gösteriyorsun” dediği, Ümit Can U.’nun da, “Evet canlı yayındayız. Öyle yapılmaz, böyle yapılır” diye cevap verdiği duyuluyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esen’in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ümit Can U. ile B.G. adlı kişilerin ifade verdiği ve tahkikatın hâlâ devam ettiği belirtildi.

‘CİĞERİ YANSIN’

Sema Esen’in Kırşehir’deki ailesi de olay hakkında konuştu. Acılı anne Hatun Esen şöyle feryat etti: “Ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın. Ceylan gözlümü kim yaktıysa onlar da yansın. Kafasını mosmor bacaklarını simsiyah etmiş çocuğumun sağlam bir yerini koymamış. Caninin dışarıda gezmesini istemiyorum.”

UZAKLAŞTIRMAYLA SERBEST KALMIŞ

Görüntülerden sonra Ümit Can U., Esen’in 17 Nisan’da şikâyette bulunması üzerine, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından gözaltına alındı. İfadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldı.