Fenomen Kübra Aykut'un acı ölümü: Naklen mutluluğun görülmeyen hüznü

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni 26 yaşındaki Kübra Aykut, paylaştığı videolarla binlerce takipçiye ulaştı. Aykut’un tanınırlığı, “Kendimle evlendim” videosuyla daha da arttı. Kendisini kimseye layık görmediğini belirten Aykut, düğün salonu kiralayarak, arkadaşlarını davet edip, ‘Pırlanta’ şarkısıyla salona giriş yaptı. Arabanın arkasına ise “Kızlar, üzülmeyin damat yok” yazdırdı. Bu kayıt, televizyon kanalları dahil birçok sosyal medya platformunda gündem oldu. Hayat dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Aykut, ailesiyle mutlu olduğu, şarkı söylediği ve gezdiği anlardan videolarla hayatından kesitler de paylaştı. Bu sevecen tavrı sayesinde TikTok’ta 1 milyondan fazla, Instagram’da ise 180 bin takipçisi bulunuyordu. İçerik üreterek para kazanıyordu.

Aykut, son paylaştığı videolarda ise kilosundan şikâyet ederek, 44 kiloya düştüğünü ve sürekli kilo kaybettiğini ifade etti. Evinin çok pis olduğunu ve temizlik için gelen kadının artık gelmeyi bıraktığını söyleyerek, şaka yollu bir şekilde takipçilerine, “Evde temizlik ve kahve buluşmasını yapalım mı?” dedi. Binlerce takipçisi olan Kübra Aykut, bu paylaşımından saatler sonra önceki akşam İstanbul Sultanbeyli’de yaşadığı evinin 5’inci katından atladı. Olay, sitenin güvenlik görevlilerince polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aykut’un bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

AİLE YAŞANANLARA İNANAMADI

Kübra Aykut’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Kübra Aykut’un kuzeni Kamuran Aykut, intihara inanmadıklarını belirterek “Hayat dolu kızdı, hayvanları, insanları, kendini severdi. En son annesini gece 23.00’te arayıp ‘Sizi seviyorum, temizlik yaptım, çok yorgunum’ demiş. Arabasına mama koyup hayvanları beslerdi. Alkol bile kullanmazdı, Kübra intihar edecek birisi değildi” dedi.



Aykut’un amcasının kızı Aylin Sakoğlu ise “Kübra melek gibi bir insandı. Bulunduğu ortama enerji veren, hayat dolu birisiydi. Bu nasıl oldu inanamıyoruz, ölümünü şüpheli buluyoruz çünkü Kübra hayat doluydu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Kübra Aykut’un cenazesi defnedilmek üzere Bursa’ya gönderildi.

‘NASIL ŞAŞIRTTIM AMA YİNE SİZİ’

Aykut’un evinde yapılan incelemede, kendi el yazısıyla yazdığı bir intihar notu bulundu. Polis, olayın intihar olduğu yönünde bulgular elde etti. Telefon şifresinin de yazılı olduğu notta şu ifadeler yer aldı: “İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir acı çekiyordum, kimse görmedi. Kendini çok seven ben, kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi.”