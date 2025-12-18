'Naklen' cinayet

Haberin Devamı

Almanya’nın Duisburg kentinde 7 Şubat akşamı saat 19.33 sıralarında üç çocuk annesi Gülay Uğuz (52), evinin kapısına yaklaştığı sırada pusuya düşürüldü. Sanıklardan Kazım T. (36), kadına arkadan sessizce yaklaşarak 10 santimetre uzunluğundaki bir bıçakla saldırdı. Darbenin şiddetiyle hayatını kaybeden kadının altıncı ve yedinci kaburgalarının tamamen kesildiği belirlendi. Saldırgan, Gülay Uğuz yere yığıldıktan sonra kadının el çantasını, cüzdanını, tablet cihazını ve 2 bin 450 Euro nakit parasını gasp etti. Kazım T., ardından Enis A.’nın (35) direksiyonunda beklediği araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Gasp edilen çanta ve elektronik eşyaların daha sonra Duisburg’daki Uettelsheimer Gölü’ne atıldığı tespit edildi.

KAN DONDURAN DETAY

Ancak cinayetin en kan donduran detayı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı. İddianameye göre saldırının azmettiricisi olan kurbanın sevgilisi Salih Eryener (48), tam saldırı anından hemen önce Gülay Uğuz’u cep telefonundan görüntülü aradı. Savcılık, bu aramanın amacının “sevgilisinin öldürülüşünü telefonda canlı olarak izlemek” olduğunu kaydetti. Soruşturma dosyasına göre cinayet, haftalarca süren bir takibin sonucuydu. Bir kuyumcuda çalışan ve sık sık kasadaki parayı eve götüren Gülay Uğuz, sevgilisi tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.

Haberin Devamı

Salih Eryener, şu anda firari durumdaki kardeşi Gökhan Eryener’e kız arkadaşının günlük rutinini ve taşıdığı paraları anlatarak, başarılı bir eylem karşılığında komisyon vaat etti. Firari sanık Gökhan Eryener, tetikçi Kazım T. ve şoför Enis A. ile planı hazırladı. Ekip, cinayetten önceki iki hafta boyunca kadını hem işyerinde hem de evinde adım adım gözetledi.

Cinayetten iki hafta sonra düzenlenen operasyonla Salih Eryener, Kazım T. ve Enis A. yakalanarak Duisburg Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlandı.

KARDEŞİ FİRARDA

Yurtdışına kaçtığı tahmin edilen Gökhan Eryener’in ise hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartıldı. Sanıkların evlerinde yapılan aramalarda ise bir Glock 19 marka tabanca, 12 mermili bir şarjör, 23 mermilik bir mühimmat paketi ve beş mermili Weihrauch-Arminius marka .357 Magnum/.38 Special kalibre bir revolver ele geçirildi.