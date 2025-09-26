Nakış kasnağında ‘ikonik kadınlar’

Haberin Devamı

Fırça ve boya yerine iğne ve iplikle eserler üreten Karaosman, kadınların emeğini, gücünü ve görünmez hikâyelerini sanat yoluyla anlatıyor.

78’İNDE SERGİ AÇTI

Birsen Karaosman, 38 yıl boyunca öğrencilere temel sanat eğitimi dersi verdi. 2010 yılında emekli oldu ve bu tarihten sonra kendi özgün sanatsal çalışmalara yöneldi. Kariyeri boyunca birçok karma sergiye katılan Karaosmanoğlu, kişisel bir sergi açma hayalini de 78 yaşında gerçekleştirdi. ‘İkonik Kadın Portreleri’ adını verdiği ilk sergisinde 30’dan fazla eser bulunuyor. Sanat anlayışında sürekli yeni yollar aradığını söyleyen Karaosman, ilk denemelerinde geleneksel malzemelerden uzaklaşarak farklı bir yol buldu. Fırça ve boya yerine iğne ve iplikle resim yapabildiğini fark etti. Bu keşif, onun sanat yolculuğunun dönüm noktası oldu. Kumaş üzerine işlediği portreler, klasik resim anlayışının dışında bir ifade biçimi sundu. Böylece nakış, onun için bir hobi olmaktan çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır Seferihisar’ın Ulamış Köyü’nde yaşayan Karaosmanoğlu, “Çalışma alanım topraktan geçimini sağlayan, üreten, dirayetli, unutulmuş kadın figürünü özellikle portre olarak ön plana çıkarmak. Yaşa hiç takılmıyorum. İnsan yaşı ne olursa olsun üretebilir diye düşünüyorum. Gençlere de mutlaka okumalarını, kariyer yapmalarını, çalışkan ve güçlü olmalarını öneririm. Hiçbir şey için geç değil. Çünkü sanat iyileştirir” dedi.