Nakil 20 gün sonra

Kuzey Deniz Şengezer, 3.5 yaşında. 2019’un mayıs ayında lösemi teşhisi konuldu. O zamandan beri de ilik nakli için bekliyor. Nisan ayı başlarında Yunanistan’da Kuzey’e yüksek uyumlu bir bağışçı bulununca aile umutlandı. Ancak virüs salgını sebebiyle sınırlar kapatılınca bağış Türkiye’ye getirilemedi. Doktorları, Kuzey’e babasından yüzde 50 uyumla nakil yapılacağını açıkladı. Ancak İstanbul’daki ve Atina’daki kök hücre bankalarının ısrarlı çalışmaları sonuç verdi.

6 MAYIS’TA BELLİ OLACAK

Girit’in Hanya şehrinden uçakla Atina’ya oradan da karayoluyla Türkiye sınırına getirilen bağış, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) tarafından İstanbul’a getirildi. Dondurulan ve özel ortamda muhafaza altına alınan organ, doktorların uygun gördüğü zamanda Kuzey’e nakledilecek. Kuzey’in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen, “Bağışçı 14 günlük karantinaya alındı. Eğer COVID-19 testi negatif çıkarsa nakil yapılacak. Aksi takdirde babadan nakil yapılacak. 6 Mayıs’ta naklin kimden yapılacağı belli olacak. 12-14 Mayıs arasında da nakli yapacağız” dedi.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Hürriyet’e konuşan baba Gürcan Şengezer ise şunları söyledi: “Çok mutluyuz. Kuzey halen annesiyle birlikte hastanede, durumu iyi. Virüs salgınından dolayı özel koruma altındalar. Nakil benden yapılacağı için ben de karantinaya girmiştim, halen de karantinadayım. Umutla ve heyecanla gelecek nakli bekliyoruz. Bağışçının adının Andreas olduğunu okuduk. Ona da çok minnettarız. Konuyu başından beri takip eden Hürriyet ailesine de çok teşekkür ediyoruz.”

ARTIK 28 GÜN KURALI UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı, organ ve kök hücre nakli için enfeksiyon kontrol önlemlerini açıkladı. Bakanlığın organ ve kök hücre nakilleri için getirdiği yeni tedbirler şöyle:



- Aktif COVID-19 enfeksiyonu tespit edilen donör adayları dışlanacak.



- Kesin COVID-19 enfeksiyonu tanısı almış donörlerde hücre toplama işlemi, iyileşmeden sonra mümkünse üç ay ertelenecek.



- COVID-19 hastasıyla temas edenlerden, 28 gün süreyle hücre ve doku bağışı kabul edilmeyecek.



- Donör COVID-19 için yüksek riskli bir bölgede yaşıyor veya seyahat ettiyse döndükten sonra 28 gün boyunca nakil ertelenecek.



- Kesin COVID-19 olgularının iyileşme döneminde, semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilecek.



- Kan bağışçılarının son 28 günde semptomatik soğuk algınlığı öyküsü olmayacak.



- Kök hücre nakli alıcısı COVID-19 ile enfekte olmuş bir hastaya temas etmiş ise kök hücre işlemi son temastan sonra en az 14 gün ve tercihen 21 gün sonrasına kadar ertelenecek.



- Yurtiçinde yaşayan bir donörden, TÜRKÖK aracılığı ile kök hücre ürünü toplandıktan sonra donörler en az 14 gün süre ile COVID-19 belirtileri bakımından takip edilecek.

(Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)