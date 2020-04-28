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Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Naime'nin sır ölümü!

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Naime'nin sır ölümü!
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi, Hastane Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairede oturan, işitme ve konuşma engelli Aşkın Taş (29), iddiaya göre, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sağlık çalışanı eşi Naime Taş (36) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Naime Taş, çıktığı balkondan, birinci kattaki dairenin balkonuna düştü.

Naimenin sır ölümü

Haber verilmesi üzerine Düziçi Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan apartmana koşarak gelen hastane personeli, mesai arkadaşlarını sedyeye alarak hastaneye ulaştırdılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naime Taş hayatını kaybetti. Olaydan sonra genç kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İki aylık evli olan çiftlerden Naime Taş’ın Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak, eşi Aşkın Taş’ın ise markette çalıştığı öğrenildi.

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