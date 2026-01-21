Naif’in itirafları Casperlar’ı deşifre etti

Haberin Devamı

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘Casperlar’ silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145’i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı.

10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini ‘Hamuş’ takma isimli İsmail Atız’ın yaptığı ‘Casperlar’ silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleri iddianamede yer aldı. Örgütün 5 ilde, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmail Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı kaydedildi. İddianamede, örgütün eylemlerinde kullanılmak üzere örgüte üye temininde işsiz, paraya ihtiyacı olan ve genç yaştaki bireyleri kullandığının tespit edildiği yer aldı. Casperlar silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun, eylemlerde kullanmak üzere paraya ihtiyacı olan kişileri para ve barınma karşılığında örgüt içerisine aldığı ve eylemlerde kullandığına ilişkin tespitler yapıldı.

Haberin Devamı

’İSTANBUL’A GEL SANA İŞ BULACAĞIM’

İddianamede ifadesine yer verilen Naif S. örgüte nasıl katıldığını şöyle açıkladı: “Diyarbakır Silvan’da ailemle yaşamaktaydım. İşsizdim ve iş arıyordum. Bu doğrultuda Diyarbakır’da yaklaşık 10-15 yıldır tanıdığım, ismini Halil S. olarak bildiğim ve telefon rehberimde de ‘Gelal Abo’ olarak kayıtlı olan abimi aradım ve kendisine kaynak ve elektrik işi var mı diye sorarak durumumu anlattım ve bana iş bulup bulamayacağını sordum. O da bana yabancı bir numara attı ve bu numara ile görüşürsem bana iş vereceğini söyledi. Görüştüğüm kişi erkekti ve Doğu şivesi vardı. O da bana ‘Sen İstanbul’a gel, ben sana iş bulacağım’ dedi ve hesap numarası isteyerek yol parası ve ihtiyaçlarımı giderebileceğim para atacaklarını söyledi. Tanımadığım bir kişiden hesabıma parça parça 11 bin lira para geldi. Ben de o parayla İstanbul’a geldim. 1.75 boylarında, esmer, hafif sakallı, 20-25 yaşlarında, daha sonra görsem tanıyabileceğim bir şahıs beni karşıladı ve bana ‘Hoş geldin kardeşim’ dedi.

Haberin Devamı

‘SİLAHI ALMAZSAN SANA SIKACAĞIM’

Ertesi gün kendisine ‘Bugün ne yapıyoruz, iş ne diye’ sordum. O da bana ‘Şu an beklemedeyiz, iş çıkarsa akşam gideriz’ dedi. Ben de İstanbul’u gezmek için evden çıktım. Yurtdışı bir numaradan bana tekrar konum geldi. Bu konumda Şirinevler yazıyordu. Bu konuma gitmemi, gidince beni bir adamın karşılayacağını söyledi. Ben de bu konuma gittim. Oradaki şahıs bana silah verdi. Ben başta istemedim, bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine ‘Almazsan sana sıkacağım’ dedi. Korktuğum için silahı aldım. Bu şahıs bana ‘Sana bir konum gelecek, sen de bu konuma gideceksin ve orada bekleyen arabaya bu silahı vereceksin’ dedi.

Haberin Devamı

‘POLİS UYGULAMASINDA SİLAHI TESLİM ETTİM’

Aynı numaradan tekrar bana konum geldi. Ben de taksiye bindim. Konuma giderken yine bu numaradan bana aracın resmi geldi. Aracı tanımamı istediler. Ancak bu numaradan bana tekrar mesaj geldi ve ‘Bu araçtakilere silahı ver ve araba ile onlarla beraber git’ dediler. Ben korktuğum için ‘Tamam’ dedim. Konuma seyir halindeyken polis uygulamasına denk geldim. Bunun üzerine araçtan indim ve üzerimde bulunan silahı polis abilere teslim ettim ve onlara olaylar hakkında bilgi verdim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ben kaynak ve elektrik işi için İstanbul’a geldim. Bu işlerin olduğunu bilseydim asla gelmezdim.”